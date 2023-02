PS5 : téléchargez vite ces jeux offerts dans le Playstation Plus avant qu’il ne soit trop tard !

The Last of Us Remastered fait partie de la PlayStation Plus Collection © Naughty Dog

Depuis la sortie de la PS5, les joueurs qui ont réussi à en faire l’acquisition peuvent bénéficier d’une offre très intéressante. Il leur suffit d’être abonnés au PlayStation Plus pour avoir accès à une collection très pointue des incontournables de la PS4. The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, God of War, Detroit: Become Human… Autant de jeux qui sont disponibles dans la PlayStation Plus Collection. Vous pouvez les faire tourner sur votre PS5 en ayant simplement souscrit une formule PS+.

PS5 : quand la PlayStation Plus Collection disparaîtra du PS+ ?

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Lors de la refonte du PlayStation Plus l’année dernière, qui se découpe désormais en trois abonnements, Sony avait pourtant assuré que la PlayStation Plus Collection resterait un acquis pour les joueurs PS5 abonnés au PlayStation Plus. Mais l’entreprise a changé son fusil d’épaule.

À compter du 9 mai 2023, il ne sera plus possible de télécharger les titres gracieusement offerts jusqu’alors. Par conséquent, on ne peut que vous conseiller de les récupérer avant cette date fatidique. Si vous mettez la main dessus avant le 9 mai, les jeux seront vôtres tant que vous resterez abonnés au PlayStation Plus.

“Le catalogue de jeux PlayStation Plus, les jeux du mois et les autres avantages existants ne seront pas affectés par ce changement”, précise Sony dans son communiqué. Pour mémoire, voici la liste des jeux disponibles dans cette collection qui regroupe des exclusivités Sony avec des gros blockbusters :