Une PlayStation 6 portable en préparation ? Les indices se multiplient

Une simple mise à jour suffit à relancer les spéculations autour de l’avenir de PlayStation. Sony serait-il sur le point de dévoiler une nouvelle console portable ?

© Sony

Vers le grand retour de la PlayStation portable ?

Depuis quelques semaines, un détail technique passé presque inaperçu remet Sony sous le feu des spéculations. Une simple mention repérée dans les outils destinés aux studios laisse entrevoir un projet en coulisses : une option baptisée Low Power Mode, susceptible de révéler les ambitions portables du constructeur.

Depuis quelque temps, le secteur du jeu vidéo vit une transformation profonde. Les frontières entre les machines fixes et les appareils nomades se brouillent, portées par le succès massif de la Nintendo Switch et par l’émergence de consoles hybrides comme le Steam Deck. Les joueurs attendent désormais de pouvoir lancer leurs blockbusters préférés partout, sans compromis majeurs.

Sony a testé timidement ce terrain avec le PlayStation Portal, limité au streaming. Cet accessoire a davantage été perçu comme une expérimentation que comme une véritable console portable. Aujourd’hui, les nouveaux éléments techniques suggèrent que l’entreprise pourrait préparer une machine capable d’exécuter des jeux de manière native.

Les dessus de cette affaire

L’origine de ces rumeurs vient d’une mise à jour du kit de développement PS5 signalée par Moore’s Law Is Dead, analyste connu dans le domaine du hardware. Cette mise à jour inclut une demande inhabituelle, appelant les studios à vérifier la stabilité de leurs jeux via un profil d’utilisation énergétique réduit. Cet appel est perçu comme une exigence étonnante pour des machines domestiques qui sont constamment branchées et conçues pour délivrer une puissance maximale sans se soucier de l’autonomie. Un tel niveau d’optimisation évoque davantage un appareil alimenté par batterie qu’une console de salon.

Si Sony sollicite les développeurs pour effectuer des tests de leurs créations dans un contexte plus restrictif, cela pourrait signaler que l’entreprise se prépare à introduire un nouvel équipement conforme à ce cadre énergétique. Une console portable ou une déclinaison hybride devient alors une hypothèse crédible.

Un autre facteur qui soutient cette hypothèse est le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), une technologie de suréchantillonnage basée sur l’IA lancée avec la PS5 Pro. Cette approche offre la possibilité d’obtenir une image précise en haute résolution à partir d’un rendu interne moins puissant, réduisant de ce fait la pression sur le processeur. C’est précisément le type de technologie indispensable à une machine portable, capable d’afficher une image nette tout en préservant la batterie.

L’approche est similaire à celle adoptée par le Steam Deck et la ROG Ally via le FSR d’AMD. En habituant dès maintenant les développeurs à cette méthode d’affichage et à ce mode énergétique restreint, Sony prépare peut-être un catalogue immédiatement compatible avec une future console mobile.

Mais cette perspective n’arrive pas sans débats

Certains craignent que l’existence d’un profil matériel plus modeste incite les studios à limiter leurs ambitions pour assurer une compatibilité optimale, un phénomène déjà observé avec la Xbox Series S. Sony semble néanmoins viser un écosystème proche du PC, où les jeux s’adaptent selon les capacités de chaque machine plutôt que d’être conçus autour de la moins puissante.

Pour l’instant, Sony ne confirme rien. Pourtant, les indices techniques s’accumulent… et laissent penser que quelque chose de nouveau se prépare.

Source : JeuxVideos