La PS6 pourrait se faire attendre plusieurs années

© Sony

PlayStation 6 : un lancement repoussé jusqu’en 2029 à cause de la pénurie de composants

Selon des informations récentes, la sortie de la PlayStation 6 pourrait être décalée jusqu’en 2029, une conséquence directe de la pénurie mondiale de composants électroniques qui affecte toute l’industrie. Cette situation offre par ailleurs un avantage temporaire à des concurrents comme Microsoft et Nintendo, qui peuvent ajuster leurs stratégies et leurs prix en fonction du calendrier incertain de Sony.

Les obstacles qui repoussent la PlayStation 6

Le principal obstacle à la production de la PS6 est la rareté de la DRAM, une mémoire essentielle pour tous les appareils électroniques modernes. Comme pour la plupart des consoles de nouvelle génération, la PlayStation 6 nécessite des composants sophistiqués et performants, souvent fournis par des chaînes d’approvisionnement complexes et internationales. Or, cette mémoire vive se fait de plus en plus rare, en partie à cause de la demande massive des centres de données qui alimentent l’intelligence artificielle chez des géants comme OpenAI, Amazon et Meta. La PS5 restera donc sur le marché plus longtemps que les sept ans habituels d’une génération de console.

Les prix de certains types de DRAM ont déjà explosé, avec une hausse de plus de 75 % en un mois, ce qui alarme les experts et complique les choix de Sony. L’entreprise doit décider entre reporter la sortie de la PS6 pour attendre une meilleure stabilité des composants ou lancer la console dès 2027, au risque d’un prix de départ très élevé.

Deux scénarios se dessinent pour les joueurs

Si la PlayStation 6 arrive en 2029, le coût de production pourrait être plus raisonnable et Sony pourrait proposer un prix de lancement comparable à celui de la PS5, après plusieurs années de commercialisation. À l’inverse, une sortie anticipée en 2027 impliquerait des composants coûteux et pourrait faire grimper le prix initial de 10 à 20 %, soit entre 650 et 700 € ou plus en Europe.

Cette situation aura également un impact sur la PS5. Si la PS6 est retardée, Sony pourrait décider de réduire le prix de la PS5 pour écouler ses stocks et maintenir l’intérêt des joueurs. Des offres promotionnelles ou des packs spéciaux pourraient ainsi faire chuter le prix de 50 à 100 €.

Pendant ce temps, les autres constructeurs de consoles pourraient tirer parti de ce délai. Nintendo pourrait ajuster le coût de sa Switch 2, alors que Microsoft pourrait lancer sa nouvelle Xbox sans être gênée par la concurrence de Sony.