PSG-Barcelone en streaming : où regarder le match en direct ?

Le PSG et le FC Barcelone s’affrontent ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Comment regarder en direct et en streaming le choc entre les deux clubs au Parc des Princes ?

© PSG, FC Barcelone

Le PSG s’est brillamment imposé face à l’OM lors du dernier classico de la saison avant de s’imposer dans la douleur face à Rennes en demi-finale de la Coupe de France. Désormais, les joueurs de Luis Enrique ont rendez-vous avec leur histoire européenne.

Le Paris Saint-Germain retrouve le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions ce mercredi 10 avril au Parc des Princes. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters des clubs et pour tous les fans de football. Voici comment voir PSG-Barcelone en streaming et en direct ce soir.

Le PSG et le Barça se retrouvent une nouvelle fois ce mercredi 10 avril dans ce qui devient un classique du football européen. Depuis l’historique remontada du FC Barcelone (victoire 6-1 le 8 mars 2017 après une défaite 4-0 au match aller), les deux équipes s’étaient retrouvées en huitièmes de finale de C1 lors de la saison 2020-2021. Cette fois, le PSG avait passé l’obstacle catalan quasiment sans trembler.

Est-ce que Mbappé et ses coéquipiers parviendront à prendre un avantage décisif au match aller comme cela avait été le cas il y a trois ans ? Pour le savoir, il faudra vous trouver devant RMC Sport 1 ou Canal+ ce mercredi 10 avril à 21 h. Les deux chaînes codiffusent la prestigieuse affiche de Ligue des champions.

Grâce à myCanal et l’application RMC Sport, vous pouvez donc regarder le choc entre le PSG et le FC Barcelone en streaming et en direct sur un écran connecté. Dans ce cas-là, assurez-vous de disposer d’une connexion Internet suffisamment stable pour profiter de ce choc sans problème.

Si vous êtes abonnés à RMC Sport et à Canal+ vous de voir quel dispositif vous préférez. Les fans de football ne manqueront certainement pas cet affrontement au sommet durant lequel devraient briller Mbappé, Lewandowski ou encore le prodige Lamine Yamal.

Rappelons que l’autre affiche du jour, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund est à retrouver à 21h en direct sur beIN Sports 1. Dès l’an prochain, Canal+ exploitera ses 18 nouvelles chaînes dédiées au foot pour diffuser en exclusivité la Ligue des champions.