PSVR 2 : interface, streaming, Sony nous en dit plus sur son casque de réalité virtuelle

Sony vient d’apporter aujourd’hui plus de détails sur son prochain casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR2. Après avoir détaillé le design du PSVR 2 plus tôt cette année et certains jeux qui seront pris en charge, la firme japonaise apporte donc aujourd’hui de nouvelles précisions sur son interface.

Le casque profitera d’une vue transparente pour voir son environnement, un mode de diffusion permettra de se filmer en jeu et un mode cinématique permettra d’afficher des jeux non VR et du contenu multimédia sur un écran de cinéma virtuel.

Le PSVR 2 se dévoile un peu plus

La vue transparente du PSVR 2 de Sony permettra aux joueurs de garder le casque allumé, grâce aux caméras intégrées à l’avant du casque. Cette fonctionnalité permettra de trouver les manettes PSVR 2 Sense dans une pièce sans avoir à retirer le casque, explique Yasuo Takahashi, chef de produit senior chez Sony Interactive Entertainment. La vue ressemble beaucoup à ce que propose déjà les Meta Quest.

Si vous souhaitez vous filmer pendant que vous jouez à des jeux VR, le PSVR 2 comprendra un mode de diffusion qui nécessitera la connexion d’une caméra HD. Ce mode de diffusion vous permettra de capturer vos mouvements ou réactions en jeu et de les partager à l’aide des outils intégrés de la PS5.

Tout comme les casques Meta Quest, vous pourrez également créer une aire de jeu pour le PSVR 2. Les caméras intégrées au casque PlayStation VR 2 analyseront votre pièce et les manettes Sense, ce qui vous permettra d’adapter la zone de jeu à votre guise. À l’instar de la zone Guardian des Meta Quest, vous recevrez un avertissement si vous vous approchez de la limite.

Le PSVR 2 de Sony aura deux modes principaux : le mode VR et le mode cinématique. Le mode VR est conçu pour le jeu en VR dans un environnement virtuel à 360 degrés, et il s’affichera à la résolution maximale de 4000 x 2040 vidéo HDR (2000 x 2040 par œil) et une fréquence d’images de 90 Hz ou 120 Hz.

Le mode cinématique est conçu pour tous les autres contenus en réalité virtuelle : il réduira la résolution à 1920 x 1080 vidéo HDR avec des options de fréquence d’images de 24 Hz, 60 Hz et 120 Hz. Il sera idéal pour regarder des vidéos, voir l’interface utilisateur du système de la PS5, puis passer à un écran de cinéma virtuel pour regarder du contenu.

