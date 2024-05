Puce M4, nouveaux iPad : voici les 6 choses qu’il faut retenir de l’évènement Apple

Apple a fait sensation lors de son événement Let Loose en dévoilant une gamme d’iPad. Les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4 offrent des performances au goût du jour, avec des écrans OLED pour le Pro et un Apple Pencil Pro doté de retour haptique, entre autres.

Apple vient de conclure son événement Let Loose où il a dévoilé les nouveaux venus dans sa gamme d’iPad, pour la première fois depuis près de deux ans. Mais l’événement ne s’est pas arrêté aux tablettes : nous avons également eu un aperçu d’accessoires rafraîchis et de logiciels mis à jour.

1. Un iPad Air plus grand et plus puissant

Apple a ajouté un nouvel iPad Air 13 pouces à sa gamme, offrant une alternative plus abordable et plus légère à l’iPad Pro. En plus de sa taille généreuse, il embarque la puce M2, une mise à niveau par rapport à la puce M1 présente sur le modèle 2022.

Disponible en bleu, violet, gris sidéral et lumière stellaire, l’iPad Air démarre à 719 € pour la version 11 pouces et 969 € pour le 13 pouces. Les deux modèles disposent d’un stockage de base de 128 Go, avec des options pour 512 Go et 1 To. Disponible le 15 mai 2024.

2. L’iPad Pro passe à l’OLED et au M4

Pour la première fois, l’iPad Pro se dote d’un écran OLED plus net et plus vibrant. Il se pare également d’un profil plus fin, mesurant seulement 5,3 mm pour la version 11 pouces et 5,1 mm pour le 13 pouces.

Mais Apple n’a pas seulement relooké son iPad Pro, il lui a aussi intégré son processeur de nouvelle génération, le M4. Avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU gravés en 3 nm, un procédé plus efficace, Apple annonce une performance CPU 50 % plus rapide que le M2, faisant du M4 un “monstre de puissance pour l’IA”. L’iPad Pro se décline en argent et gris sidéral, avec un stockage de base de 256 Go. Son prix débute à 1219 € pour le 11 pouces et 1569 € pour le 13 pouces. Disponible le 15 mai 2024.

3. La puce M4 : un monstre de puissance pour l’IA

Apple a levé le voile sur son nouveau processeur, le M4. Avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, et gravé en 3 nm, un procédé plus efficace, il promet des performances détonantes. Apple annonce une vitesse de calcul CPU 50 % supérieure à la puce M2, qualifiant le M4 de “monstre de puissance pour l’IA”.

4. L’Apple Pencil Pro se dote du retour haptique et de nouvelles fonctionnalités

Après avoir présenté un Apple Pencil plus abordable avec USB-C l’année dernière, Apple revient avec une nouvelle mise à jour pour son stylet haut de gamme. L’Apple Pencil Pro prend désormais en charge le retour haptique, ainsi qu’un nouveau geste de pression permettant d’ouvrir un menu. Il permet également de changer la forme des pinceaux en le faisant rouler et est compatible avec Localiser. Compatible avec l’iPad Pro, l’Apple Pencil Pro est vendu à 149 €.

5. Un Magic Keyboard repensé pour plus de confort et de contrôle

L’Apple Pencil n’est pas le seul accessoire iPad à se voir amélioré. Apple a également dévoilé un Magic Keyboard redessiné avec un repose-poignets en aluminium, un trackpad plus grand avec retour haptique et une rangée de touches de fonction. Disponible en argent et gris sidéral pour s’harmoniser avec l’iPad Pro, le Magic Keyboard est vendu à 349 € pour la version 11 pouces et 399 € pour le 13 pouces.

6. Mises à jour logicielles pour les créatifs

Apple lance une nouvelle application appelée Final Cut Camera, spécialement conçue pour prendre en charge la production multicaméra en direct. L’application se synchronise avec Final Cut Pro et permet aux utilisateurs de “connecter plusieurs iPhones ou iPads pour capturer des angles supplémentaires lors d’un tournage multicaméra en direct ou enregistrer des vidéos professionnelles”. De plus, Apple a dévoilé de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour sa station de travail audionumérique Logic Pro, notamment un nouveau bassiste et clavier virtuels.