Apple annonce la tenue d’un événement spécial le 7 mai, à quoi s’attendre ?

Apple a commencé à distribuer des invitations à la presse pour un évènement spécial mardi 7 mai 2024. Intitulé “Let Loose”, cette conférence mineure devrait se concentrer sur la présentation de nouveaux iPad, dont la mise à jour se fait attendre plus d’un an.

Crédit : Apple / Tom’s Guide

Après un début d’année marqué par le lancement du casque Vision Pro que nous avons testé, la prochaine étape de 2024 pour Apple est une conférence mardi 7 mai. La firme a commencé à distribuer les invitations aux journalistes pour un “événement spécial” qui se tiendra à partir de 16h. À quoi s’attendre lors de cette présentation de nouveaux produits ?

La gamme iPad va enfin se renouveler après plus d’un an

Le doute n’est plus permis, Apple présentera de nouveaux iPad lors de cet évènement. Tout d’abord, l’image de l’invitation ci-dessus que nous avons obtenue via The Verge montre l’Apple Pencil : une référence claire à l’iPad. D’après les rumeurs, le stylet de même que le Magic Keyboard seraient d’ailleurs revus pour ces nouveaux modèles d’iPad.

La mise à jour concernerait tout d’abord de l’iPad Pro, qui n’a pas eu droit à un rafraichissement depuis 2018. Un nouvel écran OLED lui serait destiné, permettant un affichage avec un meilleur contraste et des noirs plus profonds. La tablette sera déclinée en trois versions, selon leurs dimensions, toutes alimentées par la puce M3 déjà présente dans les MacBooks.

L’iPad Air aura lui aussi droit à des améliorations, bien qu’il ait eu droit à une mise à jour en 2022. La tablette ultra-fine aura un nouvel écran plus grand, s’établissant à 12.9 pouces. Un nouveau processeur non-spécifié serait également au programme, probablement le M2.

Les deux modèles auraient une caméra TrueDepth repositionnée. Elle fera en sorte que Face ID se trouve en haut lorsque l’appareil est tenu en mode paysage, une demande de longue date des propriétaires d’iPad. De quoi mettre sens-dessus-dessous notre évaluation des meilleurs modèles d’iPad en 2024.

La mise à jour de l’iPad doit sauver des ventes en chute libre

Il était temps : en 2023, les ventes d’iPad se sont effondrées. De plus, les sources de Mark Gurman de Bloomberg indiquaient une date de sortie des nouveaux iPad “début” mai. Un signe de plus que cette conférence annoncée pour le 7 mai se consacrera aux tablettes.

On ne sait pas pour l’instant si l’évènement sera également retransmis en ligne. Dans le cas où il sera possible de le suivre sur YouTube ou sur le site d’Apple, vous pouvez compter sur nous ! L’équipe de Tom’s Guide se chargera de vous résumer toutes les annonces de la conférence. Et avec encore un peu de patience, vous pourrez retrouver nos tests des nouveaux iPad à venir.