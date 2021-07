Qualcomm et ASUS dévoilent un smartphone pour les Snapdragon Insiders à 1299 euros

Officiellement nommé « Smartphone for Snapdragon Insiders », l’appareil est directement destiné aux 1,6 million de membres de programme Snapdragon Insider, que l’on peut comparer avec le programme Windows Insider.

Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders – Crédit : Qualcomm

L’arrivée du Smartphone for Snapdragon Insiders est une réelle surprise, car Qualcomm ne fabrique pas vraiment de téléphones grand public. En effet, l’entreprise américaine se contente d’habitude de créer des appareils de référence à chaque nouvelle itération de ses puces Snapdragon haut de gamme, mais ceux-ci ne sont jamais commercialisés.

Le Smartphone for Snapdragon Insiders sera, lui, bien disponible pour tous au mois d’août à un prix de 1299 euros. Il est loin d’être abordable, mais c’est le prix à payer pour profiter des dernières technologies propriétaires de l’entreprise. On note par exemple la présence d’un capteur d’empreintes digitales 3D Sonic de deuxième génération que l’on retrouve déjà dans le Galaxy S21 Ultra, ou encore du Snapdragon Sound qui promet une lecture musicale hi-fi jusqu’à 24 bits 96 kHz. Qualcomm a également inclus dans la boîte des écouteurs Master & Dynamic MW08, habituellement vendus à 299 dollars.

Le Smartphone for Snapdragon Insiders n’utilise pas le dernier processeur de Qualcomm !

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le Snapdragon Insiders se contente du processeur Snapdragon 888 et non de la version overclockée Snapdragon 888+. D’après le géant, le smartphone a été conçu il y a maintenant plusieurs mois, soit bien avant l’arrivée de la nouvelle puce.

Du point de vue des spécifications, le nouvel appareil ne propose pas de caractéristiques techniques nettement différentes des autres smartphones phares Android déjà sortis cette année. En effet, on retrouve un écran OLED Samsung de 6,78 pouces 144 Hz, un stockage de 512 Go, 16 Go de RAM, la compatibilité 5G sub-6Ghz et le Wi-Fi 6E.

Cependant, le téléphone ne serait alimenté que par une batterie de 4000 mAh, ce qui semble bien trop peu par rapport au grand écran de 144 Hz. La batterie peut être rechargée à 65 W grâce à la technologie Quick Charge 5.0. Qualcomm promettait qu’elle permettait de recharger votre téléphone à 50 % en seulement 5 minutes, mais il faudra compter 52 minutes pour le rechargement complet sur ce modèle.

Les capteurs photo sont les mêmes que ceux de l’ASUS ZenFone 8 Flip

Côté photo, on retrouve une configuration à trois caméras à l’arrière de l’appareil, composée d’un capteur principal de 64 MP IMX686, d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8 MP. Il s’agit donc de la même configuration photo que l’ASUS ZenFone 8 Flip que nous avions pu tester. En façade, on trouvera un appareil photo selfie de 24 MP.

En plus du téléphone et des écouteurs, Qualcomm inclut également un adaptateur secteur Quick Charge 5.0 de 65W, des câbles USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A, ainsi qu’une coque en caoutchouc pour le téléphone. Le Smartphone for Snapdragon Insiders sera disponible en août aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne à 1299 euros, mais une sortie en France n’est pas à exclure dans les prochains mois.

Source : engadget