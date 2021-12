Le plus recherché sur Google en 2021, ce film de super-héros va vous étonner

On connaît le classement Google des recherches cinéma de l’année 2021. Et on trouve un film de super-héros estampillé Marvel.

L’année 2021 marque la présence plus importante que jamais des super-héros. Aussi bien sur le petit écran chez Disney+ qu’au cinéma. Car depuis plusieurs mois, les spectateurs découvrent plusieurs films du Marvel Cinematic Universe (MCU) : Black Widow, Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux et Les Éternels. Sans oublier que les fans attendent beaucoup Spider-Man : No Way Home, promesse d’étendre le multivers. Et parmi les films divers et variés en 2021, ceux de super-héros se démarquent énormément. Mais quel long-métrage est le plus recherché sur Google cette année ? Réponse surprenante.

Spider-Man n’est pas en tête du classement

Le film de Chloé Zhao arrive en tête – Crédit : Marvel Studios

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Spider-Man : No Way Home n’est pas en tête des recherches Google en 2021. Les Éternels s’empare de la première place, le long-métrage de Chloé Zhao. Malgré une réception plus froide que les autres productions du MCU, la cinéaste s’impose et met en avant son équipe de super-héros divins.

En seconde position se dresse Black Widow, ultime interprétation de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff. Il faut attendre la troisième place pour qu’un blockbuster autre que super-héroïque se présente, Dune de Denis Villeneuve.

Retrouvez la totalité du classement ci-dessous :

Les Éternels Black Widow Dune Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux Red Notice Mortal Kombat Cruella Halloween Kills Godzilla vs Kong Army of the Dead

Un classement principalement américain et gros budget

En quatrième position, on trouve Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. En tout, l’ensemble des productions du MCU lancées au cinéma se trouve dans le classement. Mais on remarque surtout, sans surprise, qu’on ne trouve que des films américains à gros budget.

Red Notice, énorme long-métrage Netflix avec Gal Gadot, The Rock et Ryan Reynolds se trouve là. En vrac, Mortal Kombat, Cruella de Disney, le blockbuster horrifique Halloween Kills, Godzilla vs Kong et Army of the Dead.

Source : Latestly