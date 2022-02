Qui gagne en drag race ? Tesla Plaid, Porsche Taycan ou Lucid Air : vidéo

La vitesse de pointe n’est certainement pas la seule donnée à prendre en compte quant à l’évaluation des performances d’un véhicule. Néanmoins, dans ce domaine, la Tesla Plaid reste imbattue. La preuve en vidéo!

Tesla Plaid, Lucid Air et Porsche Taycan en course – Crédits : Youtube/DragTimes

L’épreuve s’est déroulée en trois courses chronométrées, histoire de mettre d’accord même les sceptiques. Dans ce domaine où la Plaid excelle, c’est la Porsche qui reste à l’arrière. Et déjà en septembre dernier, la Tesla Model S Plaid explosait le record de Porsche au circuit de Nürburgring.

La vidéo

Tesla Plaid, la plus légère

La chose n’est pas tant surprenante au regard des chiffres respectifs fournis par les constructeurs concernant ces trois modèles. À commencer par la Tesla, qui développe 1020 chevaux grâce à un groupe motopropulseur à traction intégrale à trois moteurs sans transmission et pèse 2192 kilos.

Lucid Air se défend bien

La Lucid Air, élue voiture de l’année 2022 par Motor Trend, possède 1111 chevaux fournis par un groupe motopropulseur à traction intégrale à deux moteurs sans transmission. Mais ce qui fait pencher la balance, c’est son poids : 2375 kilos.

La Porsche Taycan reste derrière

Quant à la Porsche, elle développe jusqu’à 750 chevaux en mode overboost à partir d’un groupe motopropulseur AWD à deux moteurs doté d’une transmission à deux vitesses. Pourtant, en plus d’être la plus chère, c’est aussi la plus lourde des trois avec 2404 kilos.

Dans ce cas précis, plus on paye cher son véhicule, moins il va vite. En cause principale, leurs poids respectifs. Mais là où la légèreté fournit en toute logique un avantage en termes d’accélération et vitesse de pointe, pour la tenue de route, c’est une toute autre histoire. D’ailleurs, la Model Plaid n’a pas manqué d’être critiquée sur ce terrain. Trop légère, freins médiocres… elle serait « dangereuse et trop rapide pour son bien ».

Quoiqu’il en soit chacun de ces trois modèles restent le haut de gamme des voitures électriques. Tesla gagne autant sur le prix que sur les performances pures. Son style quant à lui, est fortement concurrencé ainsi que sa tenue de route par ses rivales.

Source : Engadget