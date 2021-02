Redmi Note 10 : le smartphone abordable déjà en vente avant sa présentation en Inde

Le smartphone aurait été vendu à un prix de Rs. 17000, soit 192 euros HT. Ce prix est bien plus élevé que les générations précédentes, il est alors probable qu’il ne s’agisse pas du tarif officiel.

Redmi Note 10 prise en main – Crédit : Geekytamizha / Twitter

La prise en main du smartphone ne révèle pas toutes ses caractéristiques, mais certaines ont fait l’objet de fuites ces derniers jours. De plus, nous savons que la série sera composée de 3 modèles : le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max.

Le modèle le plus abordable, le Redmi Note 10, sera propulsé par un processeur Snapdragon 732G. Il sera épaulé par 6 ou 8 Go de stockage, avec 64 et 128 Go de stockage. Sur la face avant, on retrouvera un écran IPS FHD+, comme l’avait laissé entendre un sondage sur les réseaux sociaux de Redmi. Au dos, on retrouvera 4 capteurs photo, dont un principal de 48 MP.

Redmi Note 10 Pro : le smartphone se met enfin à l’OLED

D’après les fuites, le Redmi Note 10 Pro sera le premier smartphone abordable de Redmi à être équipé d’un écran FHD+ OLED. En contrepartie, le processeur serait revu à la baisse, puisqu’il s’agirait d’un Snapdragon 678 de Qualcomm. Côté photo, le smartphone serait équipé d’un capteur principal de 108 MP, comme le dernier Redmi Note 9 Pro 5G en Chine.

Enfin, la version la plus haut de gamme, le Redmi Note 10 Pro Max, sera lui équipé d’un écran FHD+ IPS compatible avec un taux de rafraichissement 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie de plus de 5000 mAh. Au dos, on retrouvera le même capteur 108 MP, qui sera probablement le Samsung Bright HM2, une version aux spécifications plus modestes du capteur HM3 du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le Redmi Note 10 Pro Max disposera d’un Snapdragon 768, le processeur Qualcomm milieu de gamme le plus puissant de 2020. Le Redmi Note 10 Pro Max sera alors plus puissant que le OnePlus Nord ou que le Pixel 5 que nous avions pu tester. En effet, ces deux smartphones étaient propulsés par un Snapdragon 765G. Pour l’instant, les smartphones ne seront présentés qu’en Inde le 4 mars, mais des versions internationales devraient arriver d’ici quelques semaines.

