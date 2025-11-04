Renault préfère s’allier aux constructeurs chinois plutôt que de rivaliser avec eux

Renault mise sur le partenariat avec la Chine pour avancer

Ce lundi, le constructeur français a officialisé un partenariat avec le groupe chinois Geely pour produire des voitures au Brésil. Cette collaboration marque le début d’une série d’accords que Renault prévoit de conclure avec d’autres marques dans les mois à venir.

L’annonce a été faite par Fabrice Cambolive, directeur de la croissance du groupe Renault. Selon lui, cet accord sera bénéfique pour les deux entreprises. Geely va prendre 26,4 % de participation dans la filiale brésilienne de Renault. Le constructeur chinois pourra utiliser les usines de Renault à São José dos Pinhais, dans l’État du Paraná, pour assembler ses véhicules destinés au marché local.

En retour, Renault profitera de la technologie et de l’architecture de Geely pour concevoir de nouveaux modèles adaptés au marché brésilien, où la concurrence devient de plus en plus forte. Le constructeur français espère ainsi mieux utiliser la capacité de production de son usine, actuellement exploitée à seulement 50 %.

Une collaboration gagnant-gagnant

Grâce à cette nouvelle alliance, Geely bénéficiera du réseau de concessionnaires Renault pour distribuer ses voitures en Amérique latine. De son côté, Renault profiter du savoir-faire technologique du constructeur chinois dans les domaines de l’hybride et du thermique.

Il est important de noter que Renault et Geely travaillent déjà ensemble dans d’autres projets, notamment à travers Horse Powertrain, une coentreprise spécialisée dans les moteurs thermiques et hybrides. Cette filiale dispose d’un grand centre de développement en Chine, dans la baie d’Hangzhou, où les deux entreprises conçoivent les moteurs de prochaine génération capables de répondre aux normes environnementales les plus strictes.

De nouveaux accords à venir

Fabrice Cambolive a confirmé que le groupe français est actuellement en négociation avec le constructeur chinois Chery pour un partenariat similaire. Cette fois, l’objectif serait d’étendre la production à d’autres pays d’Amérique latine, notamment en Colombie et en Argentine.

Selon les informations publiées par Bloomberg, ces discussions devraient aboutir dans les prochains mois.

Source: Reuters