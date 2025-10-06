Des hybrides chinois aux capacités proches des véhicules 100 % électriques

Les hybrides rechargeables chinois franchissent une nouvelle étape. Avec des batteries proches de celles des électriques purs, ils pourraient redéfinir la mobilité électrifiée et modifier durablement le marché.

Le marché chinois des véhicules électrifiés évolue rapidement avec l’arrivée de batteries de 80 kWh sur certains hybrides rechargeables. Des constructeurs comme Xiaomi EV et Leapmotor préparent le lancement de modèles EREV (électriques à autonomie étendue) équipés de ces batteries. Ces choix techniques brouillent la frontière entre les hybrides et les véhicules 100 % électriques.

Cette avancée est portée par CATL, leader chinois des batteries. L’entreprise veut profiter de la course à l’autonomie qui anime les constructeurs asiatiques. La vraie question n’est plus de savoir si ces grosses batteries sont nécessaires, mais de comprendre comment elles vont transformer l’usage des voitures électrifiées.

CATL veut redéfinir l’autonomie des véhicules électriques

CATL prévoit de lancer en 2026 sa nouvelle génération de batteries “série 8”. Ce sont des batteries lithium-ion ternaires à forte teneur en nickel (ratio 8:1:1 nickel-cobalt-manganèse). Déjà utilisées par le passé sur des modèles de Nio, Xpeng et GAC Aion, elles avaient été mises de côté à cause de problèmes de sécurité liés à la chaleur. Grâce aux progrès en refroidissement et en gestion des cellules, elles reviennent aujourd’hui avec l’avantage d’offrir une densité énergétique plus élevée que les technologies actuelles.

La différence est impressionnante : en août 2025, la capacité moyenne des batteries des PHEV chinois était de 27,7 kWh. Passer à 80 kWh représente une avancée énorme, qui rapproche ces hybrides des SUV électriques haut de gamme. Par exemple, le Tesla Model Y vendu en Chine embarque une batterie de 82 kWh, et le Nio Onvo L90 atteint 85 kWh.

Quels véhicules adopteront ces nouvelles batteries ?

Au moins quatre modèles hybrides devraient profiter de ces nouvelles capacités, dont le futur EREV de Xiaomi EV et la série D de Leapmotor. Le modèle phare D19 sera dévoilé le 16 octobre. Great Wall Motor (GWM) prépare aussi un hybride de 80 kWh pour 2026.

CATL a déjà posé les bases de cette tendance avec la batterie Freevoy Super Hybrid, lancée en octobre 2024. Elle permet plus de 400 km d’autonomie en mode électrique et supporte la recharge rapide 4C. Des marques comme IM Motors et Hyptec l’ont déjà adoptée, avec des batteries de 60 kWh capables de 450 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC.

Xpeng illustre parfaitement ce mouvement. Le constructeur présentera en octobre la version EREV de son MPV X9, avec 450 km d’autonomie électrique. Plus ambitieux encore, le futur G7 EREV attendu en 2026 sera équipé d’une plateforme 800 volts et d’une batterie compatible avec la recharge ultra-rapide 5C, offrant environ 430 km d’autonomie.

