Resident Evil : la série Netflix s’offre une bande-annonce terrifiante

Netflix vient de partager la bande-annonce de Resident Evil, sa série en live-action attendue pour le 14 juillet sur la plateforme de streaming. Rempli d’action, de monstres et d’hémoglobine, le trailer terrifiant nous plonge dans l’univers de Resident Evil.

La Netflix Geeked Week est de retour. Du 6 au 10 juin, Netflix a prévu des bandes-annonces, des extraits exclusifs, des panels d’acteurs et plus encore. Netflix a profité du premier jour de la Geeked Week pour partager la bande-annonce de Resident Evil. Annoncée pour la première fois en août 2020, la série en live-action adaptée de la série de jeux vidéo d’horreur est très attendue par les fans.

La série Resident Evil – Crédit : Netflix

Après plusieurs adaptations au cinéma dont la dernière était Resident Evil : Welcome to Raccoon City en 2021, Resident Evil arrive désormais sur petit écran avec Netflix. La série sera diffusée à partir du 14 juillet 2022 sur la plateforme de streaming. Le géant du streaming avait déjà annoncé la date de sortie de Resident Evil il y a quelques mois. Nous n’avions cependant pas encore eu le droit à la bande-annonce officielle.

Le trailer de Resident Evil dévoile d’autres monstres en plus des zombies

Dès les premières secondes, le trailer de Resident Evil nous plonge dans l’ambiance terrifiante de la franchise d’horreur. Comme on l’avait déjà appris avec les deux teasers de la série en live-action, la société Umbrella Corporation essaie de se racheter une bonne réputation. Elle a développé un nouveau produit miracle, la pilule « Joy ». Néanmoins, celle-ci contient le fameux Virus-T…

Resident Evil va raconter une histoire différente de ce que l’on connaît avec les deux filles d’Albert Wesker (Lance Reddick), le grand méchant de la saga. La série se déroulera en 2022 et en 2036, « 14 ans après qu’un virus mortel ait provoqué une apocalypse mondiale ». En 2022, la série suivra les sœurs Jade (Tamara Smart) et Billie (Siena Agudong) âgées de 14 ans. En 2036, l’arc narratif se concentrera uniquement sur Jade alors âgée de 30 ans qui est interprétée par Ella Balinska. Comme Netflix l’avait déjà révélé, Jade est « hantée par ce qui est arrivé à sa sœur Billie ».

En plus des humains assoiffés de sang qui ont été infectés par le Virus-T, le trailer de Resident Evil présente une nouvelle panoplie de monstres avec un chien enragé, une araignée géante et d’autres créatures plus terrifiantes les unes que les autres. Enfin, la bande-annonce de Resident Evil a aussi montré une station de métro de Londres envahie par les zombies.

