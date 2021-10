Resident Evil : trailer sanglant pour le nouveau film live-action

Après plusieurs photos, Resident Evil : Welcome to Raccoon City dévoile son trailer. Un trailer sanglant qui promet de respecter l’esprit de la franchise vidéoludique.

Un plan emblématique du premier jeu – Crédit : Screen Gems

Resident Evil, une franchise longue de plusieurs dizaines d’années et beaucoup d’épisodes. Franchise considérée comme l’une des pionnières du jeu d’horreur alors que le dernier opus en date, Resident Evil Village, a beaucoup plu. Fort de ce succès, Capcom avait confié les clés d’une adaptation cinématographique à Paul W.S. Anderson. Le réalisateur livrera plusieurs films décriés par les fans, peu respectueux de la mythologie. Aujourd’hui, le studio nippon tente d’effacer ces années d’errance avec un nouveau long-métrage. Un long-métrage promettant un respect de l’œuvre originale, basé sur les deux premiers jeux. Et bonne nouvelle puisqu’un trailer sanglant vient d’être dévoilé.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City fait la part belle aux zombies

Les fans de la première heure risquent de reconnaître plusieurs plans cultes des jeux vidéo. On pense évidemment à la première apparition d’un mort-vivant dans le Manoir Spencer, présente dans ce trailer. Sans oublier le fameux camionneur se transformant en zombie et faisant s’écraser son véhicule devant le commissariat de Raccoon City.

Avec ce trailer, Capcom donne le ton : place à la fidélité. Pour l’occasion, on retrouve plusieurs noms emblématiques des jeux vidéo. Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy… Même Lisa Trevor apparaît dans cette bande-annonce.

L’autre grande nouvelle, c’est la présence des lieux cultes de la franchise. On aperçoit Raccoon City et son fameux commissariat apparu dans Resident Evil 2 et 3. Sans oublier, mentionné plus haut, le Manoir Spencer du jeu original.

Un jeu reprenant l’intrigue des deux premiers jeux

Un poster pour le film – Crédit : Screen Gems

Reste à savoir comment Resident Evil : Welcome to Raccoon City va mixer les éléments de ces premiers jeux sur un long-métrage. Après tout, il y a beaucoup à raconter. Peut-on s’attendre à des apparitions surprises comme Mister X dans le commissariat ?

Rappelons qu’en plus de ce film en prises de vues réelles, une série se prépare chez Netflix. Série dans laquelle apparaît Albert Wesker et introduisant ses filles. Pour le moment, pas d’images ou de trailer pour ce programme attendu par les fans.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City arrive dans les salles obscures le 24 novembre 2021.