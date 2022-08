Retour à Poudlard : J. K. Rowling explique enfin les raisons de son absence

Retour à Poudlard © Warner Bros.

Dans une récente interview au podcast Radio Show de Graham Norton, J. K. Rowling a enfin évoqué les raisons de son absence du documentaire Harry Potter : Retour à Poudlard, diffusé le 1er janvier 2022. L’auteure de la célèbre franchise et scénariste des Animaux Fantastiques n’apparaissait dans l’émission que par le biais d’images d’archives. Depuis, de nombreux fans se demandaient si on lui avait demandé de ne pas y participer en raison de ses commentaires controversés sur les personnes transgenres.

Un documentaire trop orienté sur les films

J. K. Rowling aurait toutefois décidé de ne pas y participer de son propre chef, estimant que l’émission n’était pas assez orientée sur les livres. « On m’a demandé d’y apparaître » a déclaré Rowling à Norton (voir ci-dessous). « Mais j’ai décidé que je ne voulais pas le faire. À juste titre. Selon moi, le documentaire s’orientait sur les films et pas sur les livres » a-t-elle dit. « Personne ne m’a dit de ne pas y participer » a-t-elle ajouté.

En juin dernier, la Warner Bros., qui a produit l’émission pour HBO Max, avait publiquement affiché son soutien le plus total envers l’auteure. À l’époque, plusieurs rapports indiquaient qu’elle aurait refusé d’y participer parce que son équipe avait déterminé que « les commentaires archivés de l’écrivaine étaient adéquats ». Un second rapport ajoutait que les remarques de Rowling sur les personnes trans (qui ont été condamnées par GLAAD, la Human Rights Coalition et The Trevor Project), n’avaient « pas joué de rôle dans la décision de l’équipe ».

Les stars Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui apparaissent dans le documentaire, avaient exprimé leur soutien à la communauté trans. Si les trois sont toujours en désaccord avec l’auteure, Daniel Radcliffe, l’interprète de Harry Potter, s’était publiquement positionné contre J.K. Rowling.

Harry Potter : Retour à Poudlard est disponible en streaming sur TF1.