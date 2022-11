RIPTwitter : les tweets les plus drôles sur Elon Musk

Rien ne va plus chez l’oiseau bleu. Après une première vague de licenciements impulsée par Elon Musk, de nombreux collaborateurs de Twitter ont plié bagage de leur propre chef à la suite de l’ultimatum de l’homme d’affaires. Celui-ci leur demandait d’être prêts à s’escrimer intensément pendant de longues heures pour construire un « Twitter 2.0 révolutionnaire« .

Cette fuite des salariés a profondément inquiété les utilisateurs qui craignent que le réseau social implose, faute d’équipes pour assurer son bon fonctionnement. Les mots-dièse #RIPTwitter #TwitterDown sont d’ailleurs partagés massivement sur le réseau social, preuve de l’inquiétude grandissante des internautes. De son côté, Elon Musk a partagé un mème où Twitter se délecte de sa propre mort. Et le milliardaire d’assurer que seuls les meilleurs salariés du réseau social sont restés à ses côtés.

Les internautes tournent la « mort » de Twitter en dérision

Effectifs en chute libre, fuite des annonceurs, risque de faillite et de panne… La prise de pouvoir d’Elon Musk et les problèmes qui en ont découlé tourmentent les utilisateurs. Inspirés, certains ont dégainé la carte de l’humour pour désamorcer une situation de plus en plus explosive. Découvrez notre sélection des tweets les plus drôles :

Elon musk après avoir perdu 44 milliard en fesant couler Twitter #RIPTwitter pic.twitter.com/0yJ7ej1yU3 — 🇰🇵Magellan🇨🇺 (@KingMagellan) November 18, 2022

Elon Musk qui met fin à sa propre armée à cause du twitter 2.0 #TwitterDown #RIPTwitter pic.twitter.com/hiPfhTfDEa — Jixon (@JixonKds) November 18, 2022

Elon Musk qui regarde en scred Twitter entrain de couler #RIPTwitter pic.twitter.com/ibs8HlleFh — Zmoha☔️ (@z_brv) November 18, 2022

Elon Musk qui lance une fake news pour faire augmenter l’utilisation du réseau #RIPTwitter pic.twitter.com/j0dfPOj7hP — 🇰🇵Magellan🇨🇺 (@KingMagellan) November 18, 2022

la raison de pourquoi elon musk va supprimer twitter #RIPTwitter pic.twitter.com/bwnIWXyT6x — tosta🇨🇲🇨🇴 (@landry9322) November 18, 2022

Elon Musk depuis qu'il a les clés de Twitter : pic.twitter.com/Cz3VuSmE0x — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 18, 2022

Ce qu'il se passe avec Elon Musk en ce moment, c'est un plagiat de Star Wars avec Palpatine.

Au départ il est vu comme une bonne personne, cool, etc. Mais une fois au pouvoir de la république pour l'un et Twitter pour l'autre…Le masque tombe et le sith apparait. pic.twitter.com/sKgk5i8oRi — Sidemaul A.K.A Le Dissident 🌗 (@Sidemaul) November 18, 2022

Elon musk after dropping $44 billion on Twitter and ruining the app within a month #RIPTwitter pic.twitter.com/MveEfUmgX5 — Shuayb 📉 (@AsapFungaI) November 18, 2022

En dépit des craintes, Elon Musk ne laissera pas Twitter mourir de sitôt. Tout milliardaire richissime qu’il est, il ne va pas s’asseoir sur les 44 milliards d’euros investis dans l’oiseau bleu. Ni mettre à mal sa crédibilité. D’autant que le potentiel est là : la croissance des utilisateurs sur Twitter a atteint des « sommets historiques » depuis le rachat.