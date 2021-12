S.T.A.L.K.E.R. 2 : des NFT mis aux enchères pour devenir un « métahumain » dans le jeu

La suite très attendue de la franchise de survie post-apocalyptique, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl, plongera les joueurs dans la zone de Tchernobyl dès le 28 avril 2022. Il sera l’un des premiers jeux à tourner sous Unreal Engine 5, mais aussi l’un des premiers à accueillir les NFT.

S.T.A.L.K.E.R. 2 – Crédit : GSC Game World

Le développeur GSC Game World emboîte ainsi le pas à Ubisoft qui a annoncé l’intégration de NFT dans son prochain jeu, Ghost Recon Breakpoint. Cela a immédiatement créé une polémique sur la toile et certains étaient déçus de ne pas voir le compteur de dislikes sous la vidéo YouTube d’Ubisoft. En effet, les joueurs sont encore nombreux à faire preuve de scepticisme face à l’arrivée des non-fungible token dans les jeux vidéo.

À lire aussi > Métavers : une parcelle de terrain virtuel s’est vendue pour 2,5 millions de dollars

Devenez un PNJ de S.T.A.L.K.E.R. 2 grâce aux NFT et à la photogrammétrie

GSC Game World a donc annoncé le S.T.A.L.K.E.R. Métaverse en partenariat avec DMarket. Selon le développeur, les NFT « permettront à la communauté de posséder une partie de S.TA.L.K.E.R. 2 ». Des objets uniques seront effectivement disponibles sur DMarket.

Le S.T.A.L.K.E.R. Métaverse va encore plus loin en mettant aux enchères 3 NFT qui permettent de devenir un « métahumain » dans le jeu. « Nous offrons à trois fans chanceux la possibilité de se connecter avec plus de 10 (ou même plus de 100) millions de joueurs dans le monde en tant que jeton non fongible », a annoncé GSC Game World. Les acquéreurs de ces 3 NFT auront donc un personnage non jouable (PNJ) à leur effigie dans le jeu. Ce personnage fera partie de l’histoire en tant que barman, camarade ou ennemi.

GSC Game World a aussi précisé qu’une partie de chaque vente des métahumains de S.T.A.L.K.E.R. 2 sera reversée à des œuvres caritatives, mais nous ne savons pas lesquelles. Le développeur se servira d’une technologie de photogrammétrie pour obtenir « une animation faciale de haute-fidélité avec des mimiques personnelles ».

Enfin, les NFT pour devenir métahumain dans le jeu seront mis aux enchères en janvier 2022, mais les joueurs intéressés peuvent déjà s’enregistrer. Des enchères d’objets sont aussi prévues pour février. GSC Game World a confirmé que ces objets numériques « n’influenceront pas le gameplay lui-même et ne donneront pas d’avantages dans le jeu par rapport aux autres joueurs ». S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl sortira le 28 avril 2022 sur PC via l’Epic Games Store et sur Xbox Series où il occupera une énorme partie du SSD avec ses 180 Go.

Source : Screen Rant