Samsung dévoile brièvement un écran pliable presque sans pli

Le marché des smartphones pliables avance par petites touches, mais certaines évolutions pourraient bien marquer un tournant décisif.

Crédit : Sam Mobile

Ce prototype Samsung aperçu à Las Vegas fait déjà parler de lui

À l’occasion du CES 2026 à Las Vegas, Samsung a brièvement levé le voile sur une technologie d’affichage qui pourrait redéfinir les standards du secteur : un écran pliable quasiment dépourvu de pli visible.

Sur son stand, le fabricant sud-coréen présentait une dalle baptisée Advanced Crease-less, placée côte à côte avec l’écran du Galaxy Z Fold 7, commercialisé à l’été dernier. La comparaison était éloquente. Là où le modèle actuel limite déjà fortement la marque centrale, le nouveau prototype semblait totalement lisse, quelle que soit l’orientation et l’angle de vue.

Un écran Samsung presque parfait

L’installation n’est toutefois restée visible que peu de temps. Elle a été retirée sans communication officielle, mais le média Sam Mobile a pu immortaliser la démonstration. Selon leurs observations, la différence avec la génération précédente est nette. Le pli, encore discernable sur le Galaxy Z Fold 7 dans certaines conditions, disparaît pratiquement sur cette nouvelle dalle OLED pliable.

Un représentant de Samsung, présent sur place, a précisé que l’écran exposé relevait uniquement de la recherche et développement, sans calendrier de production ni produit commercial associé à ce stade. Une déclaration prudente, qui n’empêche pas les spéculations, d’autant plus que la démonstration intervient dans un contexte bien précis.

L’écran de Samsung relance les rumeurs autour de l’iPhone pliant

Depuis plusieurs mois, des rumeurs persistantes évoquent un futur iPhone pliant dont l’écran serait fourni par Samsung Display. Ce modèle adopterait une dalle interne d’environ 7,6 à 7,8 pouces, avec un format proche du 4:3. Selon certaines sources industrielles, la production de cet écran aurait déjà commencé, laissant penser à un lancement encore lointain mais désormais concrètement engagé.

Si aucun lien officiel n’est établi entre le prototype montré au CES et le projet d’Apple, la coïncidence alimente les hypothèses. Le calendrier évoqué par plusieurs analystes pointe vers une intégration au sein de la gamme iPhone 18, attendue à l’horizon 2026 ou 2027.

En l’absence d’annonce formelle, Samsung entretient le flou, mais une chose est sûre, la question du pli visible reste l’un des derniers obstacles majeurs à l’adoption massive des smartphones pliables. Et si la solution venait déjà d’être aperçue, furtivement, sur un stand de Las Vegas ?

