Samsung Galaxy S21 FE : une fuite sur Geekbench confirme un modèle avec 8 Go de RAM

Le prochain Samsung Galaxy S21 FE n’aura peut-être pas 6 Go de RAM, quel que soit le modèle choisi. Un modèle avec 8 Go serait aussi prévu. Cette fuite sur Geekbench est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui pensaient acquérir le Fan Edition du S21.

Le Samsung Galaxy S21 FE se dévoile de plus en plus en amont de sa présentation attendue pour cet été. Ce ne sont pas des informations officielles communiquées par le constructeur sud-coréen, mais des détails et des images qui apparaissent par-ci, par-là sur les forums et les réseaux.

Le design du Samsung Galaxy S21 FE – Crédit : @evleaks / Twitter

Le leaker Evan Blass a récemment dévoilé que le smartphone haut de gamme abordable sera proposé dans cinq coloris différents. Il sera en blanc, bleu, vert, gris et violet. Son design comme vous pouvez le voir ci-dessus est d’ailleurs très similaire à celui du Galaxy S20 Fan Edition sorti l’année dernière.

Un nouveau Galaxy S21 Fan Edition encore plus puissant

À l’instar du S20 FE, Samsung doit évidemment faire des concessions sur la conception pour proposer un prix plus abordable. Cela ne signifie pas pour autant que les performances seront fortement revues à la baisse. En effet, une nouvelle fuite sur le benchmark Geekbench montre un Galaxy S21 FE avec 8 Go de RAM.

Il y a quelques semaines, des résultats Geekbench du Galaxy S21 FE avec le nom du modèle « SM-G990B » sont apparus. Ils révélaient que le prochain smartphone abordable était seulement équipé de 6 Go de RAM. Ainsi, certains utilisateurs qui avaient prévu d’acquérir le S21 FE réfléchissaient sérieusement à leur décision.

Les résultats du benchmark du Galaxy S21 FE – Crédit : Geekbench

Finalement, le SM-G990B vient de réapparaître sur Geekbench avec de meilleurs résultats et une fiche technique améliorée. En effet, le benchmark révèle que le modèle testé était équipé de 8 Go de RAM (7,14 Go exactement). Les résultats en hausse par rapport au précédent benchmark peuvent révéler deux choses. Soit Samsung a peaufiné son interface One UI 3.1, soit les 2 Go de RAM supplémentaires y sont pour quelque chose. Si cela est le cas, certains utilisateurs préféreront sûrement se tourner vers le modèle à 8 Go au lieu de 6.

Source : NotebookCheck