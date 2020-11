Samsung Galaxy S21 : vous pourrez déverrouiller le téléphone avec votre voix grâce à Bixby

Samsung vous permettra d’utiliser votre voix pour déverrouiller le Galaxy S21 selon les sources de SamMobile. Ce système sera apparemment rendu possible grâce à l’assistant vocal Bixby de Samsung, mais il n’y a aucun détail sur son fonctionnement.

La reconnaissance vocale sera alors une nouvelle méthode pour déverrouiller son téléphone, en plus de la reconnaissance faciale et du capteur d’empreintes digitales qui sont déjà utilisés par le smartphone.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : OnLeaks

Les Galaxy S21 sont attendus dès le mois de janvier 2021, et la liste des fonctionnalités connues continue de s’allonger à l’approche de leur présentation. On connait déjà la plupart des caractéristiques techniques des Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, mais une partie de ses fonctionnalités restent encore un mystère. On sait néanmoins que le Galaxy S21 Ultra sera compatible avec le S Pen, mais vous devrez l’acheter séparément.

La reconnaissance vocale de Bixby fera partie de One UI 3.1

Le déverrouillage grâce à Bixby fera apparemment partie de One UI 3.1, l’OS de Samsung qui fera ses débuts sur les Galaxy S21. Cette fonction sera disponible sur d’autres appareils Samsung au fur et à mesure de leur mise à jour vers One UI 3.1.

Comme l’a noté SamMobile, Bixby avait déjà la possibilité de déverrouiller votre téléphone lorsque le mot de réveil « Hi Bixby » était utilisé. Lorsque Bixby a été introduit pour la première fois, vous pouviez même déverrouiller votre appareil à l’aide d’un mot de passe vocal. Cependant, aucune de ces fonctionnalités n’est encore disponible aujourd’hui.

De plus, comme l’explique SamMobile, le déverrouillage par reconnaissance vocale ne serait pas la méthode la plus sûre pour accéder à votre téléphone. En effet, celle-ci semble bien plus facile à tromper que le capteur d’empreinte digitale ou que la reconnaissance faciale, même si cette dernière n’est pas aussi précise que le Face ID des iPhone.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment va fonctionner cette reconnaissance vocale. On espère que Samsung améliorera pour l’occasion les capacités de compréhensions de son assistant Bixby, qui sont souvent en deçà des capacités de Google Assistant. Nous en saurons davantage lors de la présentation des futurs flagships de Samsung, qui se tiendra le 14 janvier.

Source : SamMobile