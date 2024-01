Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la montre connectée va vous revenir à moins de 300 €

C’est le moment de découvrir la montre Samsung Galaxy Watch 5 Pro puisque pour les soldes d’hiver elle bénéficie de plusieurs réductions cumulables. En effet, actuellement, son tarif chute à 349,99 € au lieu de 399 € et grâce à un coupon promotionnel, son prix passe à 299,99 €.

La montre Samsung Galaxy Watch 5 Pro est à prix cassé chez Amazon

C’est une réduction exceptionnelle qui est possible chez Amazon en achetant ce produit car grâce à deux offres cumulables vous allez économiser 100 €. Pour en profiter, il va falloir faire vite puisque ces offres sont bien évidemment à durée limitée.

Ainsi pour faire descendre le prix, il faudra cocher la case “utiliser le coupon de 50 €” mais aussi bénéficier de la réduction proposée dans le cadre des soldes. Avant de vous décider et de valider votre commande, voici quelques informations supplémentaires concernant cette montre Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Concernant la montre de Samsung, sachez qu’elle est équipée d’un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels. Elle est équipée du système Wear OS 3,5 associé à une surcouche One UI Watch 4,5 avec une mémoire vive de 1,5 Go de RAM et un espace de stockage de 16 Go.

Cette montre vous permettra de suivre vos évolutions sportives mais aussi de surveiller votre état de santé général. Avec son design moderne, sa légèreté et sa simplicité d’utilisation elle devrait répondre à toutes vos attentes surtout actuellement à un tarif aussi bas. Toutefois, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées avant de faire votre choix.

