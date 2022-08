Samsung : la bande-annonce officielle des Galaxy Z Flip 4 et Fold 4 est là

Bande-annonce de la conférence Unpacked 2022 © Samsung

Un peu plus d’une semaine avant leur lancement, Samsung vient de publier la « bande-annonce officielle » pour les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Le géant sud-coréen organisera son prochain événement Unpacked le 10 août à 15 heures, heure de Paris.

L’événement se concentrera sur la prochaine génération de téléphones pliables de Samsung, qui comprendra les successeurs aux Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, sortis l’année dernière, ainsi que sur la Samsung Galaxy Watch 5.

Près d’une minute de slogans ambitieux et de visuels pour le Z Flip 4 et le Z Fold 4

Samsung fait ainsi la promotion de ses prochains pliables en un peu moins d’une minute. « Certaines choses sont plus grandes que d’autres » peut-on entendre, alors que les écrans des Samsung Galaxy Z Flip 4 et Fold 4 scintillent dans le noir. Le slogan « De nouvelles façons de travailler et de jouer » apparaît lorsque le Galaxy Z Fold 4 est mis en avant, avec un angle et un éclairage qui le font ressembler un peu à un ordinateur portable ouvert.

Le Z Flip 4 sera pour rappel disponible en quatre coloris : Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue, avec la possibilité de changer la couleur du verre sur les deux parties du dos du smartphone. Au total, 71 combinaisons de couleurs seront possibles.

Il y a quelques semaines, le design possible et les spécifications du Galaxy Z Fold 4 avaient fait surface en ligne, nous donnant un aperçu de ce qu’il y aurait à l’intérieur de l’appareil pliable. Il devrait profiter du Snapdragon 8+ Gen 1 et de 16 Go de RAM, en plus d’écrans en 7,6 pouces à l’intérieur et de 6,2 pouces à l’extérieur, en OLED, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sa batterie devrait être de 4 400 mAh et compatible à la charge 25W.

Quant au Samsung Z Flip 4, sa fiche technique avait également fuité en ligne. Celui-ci devrait profiter d’un écran principal FHD + Super AMOLED de 6,7 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz. L’écran externe serait assez petit, de 2,1 pouces. L’appareil serait alimenté par le dernier Snapdragon 8 Plus Gen 1, couplé à 8 Go de RAM.

Pour rappel donc, la conférence Samsung Unpacked aura lieu le 10 août à 15 heures.