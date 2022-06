Galaxy Z Fold 4 : une version avec 1 To de stockage du smartphone pliable se confirme

Samsung aurait prévu de lancer une version plus chère de son Galaxy Z Fold 4 avec 1 To de stockage. Le nouveau smartphone pliable n’est pas attendu avant cet été, mais les fuites continuent de se multiplier.

Samsung s’apprête à dévoiler le Galaxy Z Fold 4 cet été. L’annonce est attendue pour le mois d’août avec un lancement qui serait prévu le même mois ou en septembre. En attendant, les fuites sur le Galaxy Z Fold 4 continuent de se multiplier. Il y a quelques jours, des coques partagées sur Twitter laissaient suggérer que le smartphone pliable va changer de format. Une nouvelle fuite concerne maintenant les options de stockage du Galaxy Z Fold 4.

Rendu du Galaxy Z Fold 4 – Crédit : @OnLeaks / @Smartprix

Le géant sud-coréen aurait prévu de lancer une version premium de son smartphone pliable avec 1 To de stockage interne. C’est le double de ce que propose actuellement le Galaxy Z Fold 3 avec ses 512 Go de stockage au maximum. Une telle version serait évidemment plus onéreuse que tous les modèles de Galaxy Z Fold jusqu’à présent.

Le Galaxy Z Fold 4 aurait 1 To de stockage pour compenser l’absence de carte SD

Le Galaxy Z Fold 3 a été lancé au prix de 1 899 $ pour la version 512 Go. Ainsi, si le Galaxy Z Fold 4 est proposé au même prix de lancement, on peut s’attendre à ce que la version avec 1 To de stockage coûte au moins 1 999 $, voire 2 099 $.

Les smartphones avec 1 To de stockage ne sont pas courants, mais Samsung l’a déjà fait. En effet, le Galaxy S22 Ultra que nous avons eu l’occasion de tester est proposé dans une version avec 1 To de stockage et 12 Go de RAM pour 1 659 €. Il n’est donc pas improbable que le Galaxy Z Fold soit aussi proposé avec cette option de stockage. D’ailleurs, le Galaxy Z Fold 4 devrait être plus puissant que les Galaxy S22.

De plus, le Galaxy Z Fold 4 n’aura probablement pas d’emplacement de carte SD comme le Fold 3 et le S22. L’option avec 1 To de stockage serait donc utile pour les utilisateurs qui ont l’habitude de stocker du contenu digital sur leur smartphone.

Quoi qu’il en soit, le Galaxy Z Fold 4 devrait aussi apporter d’autres nouveautés. On s’attend notamment à ce que la trace de pli sur l’écran soit améliorée, même si elle sera toujours visible. En tout cas, Samsung n’a encore rien confirmé. Il faudra donc attendre le mois d’août pour en savoir davantage.

