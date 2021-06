Samsung : qui est Sam, l’assistant virtuel devenu viral sur les réseaux sociaux ?

Sam est l’œuvre des artistes talentueux de Lightfarm Studios. Cette société est connue pour la création d’images CGI réalistes, de vidéos, de filtres AR et d’applications VR. Cependant, leur dernier concept d’assistant virtuel, Sam, est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes l’ont placé en première place des tendances sur Twitter hier soir.

Samsung Sam – Crédit : Lightfarm

Lightfarm Studios a publié un grand nombre de photos et de rendus de Sam, qui nous donnent un meilleur aperçu de ce à quoi l’assistant pourrait ressembler. Le studio s’est associé à l’agence Cheil pour développer des matériaux de conception de personnages plus réalistes, notamment au niveau de ses cheveux et de ses vêtements.

Samsung veut-il vraiment remplacer Bixby ?

Pour l’instant, il est difficile de dire si Sam n’est qu’un concept ou si Samsung a vraiment demandé à Lightfarm Studios de dessiner son futur assistant virtuel. En effet, le géant coréen n’a pour l’instant pas officiellement réagi. Il ne serait pas étonnant de voir Samsung remplacer Bixby, qu’il avait ouvert aux développeurs tiers en 2018. L’assistant virtuel souffre régulièrement des comparaisons avec ses concurrents comme Amazon Alexa ou Google Assistant.

La société Lightfarm est reconnue dans le monde de la production d’arts visuels, puisqu’elle a déjà remporté le Lion d’or du meilleur film au festival de Cannes, mais aussi le Grand Prix LIA à trois reprises. Il ne serait donc pas impossible que Samsung lui ait demandé de concevoir la nouvelle identité visuelle de son assistant virtuel. Alors que certains utilisateurs voient une ressemblance avec Alita, du film Alita: Battle Angel, d’autres y voient un personnage qui pourrait avoir une place dans l’univers de Pixar.

Il semblerait que Lightfarm ait dévoilé des clips vidéo de son nouveau personnage animé, mais ceux-ci auraient été rapidement retirés. On peut alors se demander si Samsung aurait pu demander le retrait des clips. Heureusement pour les curieux, Internet n’oublie rien, et certains internautes ont réussi à en publier sur YouTube. Alors que l’existence de Sam n’est pas encore confirmée, nous savons que le géant coréen travaille sur NEON, les humains artificiels qu’il veut lancer sur les smartphones en 2022.

Source : Android Headlines