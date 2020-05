Samsung renouvelle ses Galaxy Book avec un écran QLED

Samsung signe son retour sur le marché des ordinateurs portables avec les Galaxy Book Flex, Flex Alpha et Ion. Des ultraportables élégants et performants qui se dotent pour la première fois d’écrans QLED.

Samsung relance sa gamme d’ultraportables deux en un avec 3 nouveaux modèles, les Galaxy Book Flex, Flex Alpha et Ion. Trois appareils qui marquent le retour du géant coréen sur le marché des ordinateurs portables. Ces deux dernières années, mis à part quelques Chromebooks, Samsung semblait avoir mis en retrait sa division dédiée aux ordinateurs portables pour se concentrer sur les smartphones et les écrans TV. Deux marchés dont il s’est inspiré pour lancer les premières machines dotées d’un écran tactile QLED qu’on peut faire pivoter pour l’utiliser comme une tablette.

Sans être des monstres de puissance, les Galaxy Book n’ont pas à rougir avec des caractéristiques dans la norme pour des ultraportables de milieu / haut de gamme. Les trois modèles sont équipés de processeurs Intel de 10e génération avec un i5-10210U en entrée de gamme pour le Flex α, et des i7-10510U et i7-1065G7 pour les modèles Flex et Ion, le tout accompagné de 8 à 12 Go de RAM, et d’un SSD de 256 à 512 Go.

Côté autonomie, Samsung annonce 19 heures pour les modèles 15,6 pouces, et 20 heures en 13,3 pouces dans les meilleures conditions possibles. En réalité, on peut s’attendre à environ 10 heures. Sous le trackpad, l’ultraportable dispose d’un dispositif de recharge sans fil compatible avec tous les appareils qui supportent le standard QI.

Les Samsung Galaxy Book passent au QLED en FHD

La gamme se décline en deux tailles d’écran, 13,3 pouces sur tous les modèles et 15,6 pouces sur les Galaxy Book Flex et Ion avec pour la première fois un écran QLED, mais en FHD seulement. Une technologie empruntée aux écrans TV haut de gamme de la marque qui offre une luminosité de 400 nits en utilisation normale, mais qui peut atteindre 600 nits lorsqu’on active le mode « extérieur ». Les dalles couvrent également les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3.

Les écrans QLED des Galaxy Book 2020 sont également tactiles. Le stylet S-Pen intègre des fonctions à distance pour ajuster le volume ou scroller à l’aide de gestes. Les trois modèles sont disponibles sur le site US à partir de 849,99 $ pour le Flex Alpha, 1199,99 $ pour l’Ion en 13,3 pouces et 1299,99 $ en 15,6 pouces, et enfin à 1349,99 $ et 1399,99 pour les Flex en 13,3 et 15,6 pouces. Pour l’Europe, l’attente ne devrait plus être très longue, Samsung avait annoncé un lancement pour début 2020.

