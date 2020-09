Samsung : un brevet dévoile un smartphone entièrement transparent avec de fines bordures

Concept du smartphone transparent de Samsung – Crédit : Giuseppe Spinelli / LetsGoDigital

Samsung est l’un des leaders dans le monde au niveau des technologies d’écrans. Il s’est déjà confortablement installé dans le marché des smartphones pliants avec le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip et son système de clapet ainsi que le prochain Galaxy Z Fold 2 qui devrait être présenté ce mois-ci. Le géant sud-coréen serait même en train de travailler sur un smartphone pliant plus abordable qui pourrait toucher un plus grand public. Aujourd’hui, ce n’est pas un smartphone pliant que nous vous présentons, mais un smartphone transparent. Nous entendons régulièrement parler de ce type d’appareil, mais rien de concret n’a encore été atteint par les constructeurs.

Où placer les composants d’un smartphone transparent ?

Nos confrères de LetsGoDigital ont découvert le brevet déposé par Samsung le 13 janvier 2020 et approuvé le 27 août 2020. Le document présente donc un smartphone avec un écran totalement transparent et de très fines bordures. Il est précisé que l’écran de cet appareil propose exactement les mêmes fonctionnalités que les écrans classiques. Ce smartphone transparent fait bien sûr penser à la nouvelle télévision transparente lancée par Xiaomi, la Mi TV LUX OLED.

Schéma présent dans le brevet de Samsung – Crédit : LetsGoDigital

Pour se faire une idée d’un smartphone aussi futuriste et original que celui-ci, LetsGoDigital a fait appel à l’artiste 3D Giuseppe Spinelli. En juillet, le même artiste nous présentait un concept d’une version noire de la PlayStation 5 que Sony n’a pour l’instant annoncé qu’en blanc. En voyant ces images, une question se pose immédiatement. Comment est-ce que Samsung a prévu d’intégrer les composants ? Seraient-ils aussi transparents ou seraient-ils dissimulés dans les bordures ? Les deux cas semblent peu probables.

Concept du smartphone transparent de Samsung – Crédit : Giuseppe Spinelli / LetsGoDigital

Bien entendu, ce brevet de Samsung n’est qu’un concept et ne signifie pas qu’il arrivera un jour sur le marché. De plus, avoir un écran transparent n’est peut-être pas la meilleure idée pour assurer sa confidentialité et protéger sa vie privée. En 2019, Sony avait lui aussi déposé un brevet pour un smartphone pliant et transparent qui n’a finalement pas encore vu le jour.

Source : phoneArena