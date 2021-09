ScanWatch Horizon : la montre de plongée chic et connectée qui embarque le meilleur de Withings

La nouvelle montre hybride de Withings reprend les fonctions de santé avancées de la première ScanWatch dans un boîtier étanche à 100 mètres de profondeur, destiné à séduire les amateurs de design horloger et de plongée.

Réputé pour ses montres connectées au look analogique, Withings passe un nouveau cap en lançant un modèle conçu dans le plus grand respect des codes de l’horlogerie, mais aussi dans le plus pur style des montres de plongée des années 50.

En plus d’un boîtier en acier inoxydable brossé, étanche jusqu’à 10 ATM (10 Bar / 100 m.), la ScanWatch Horizon affiche sur son cadran rond des indexes en relief, qui restent bien visibles dans l’obscurité ou lors d’une plongée, grâce à leur revêtement Luminova. Enfin, l’écran en verre saphir, anti-rayures et anti-reflets est cerclé de la lunette rotative indissociable des montres de plongée, elle aussi en acier inoxydable et gravée au laser.

En termes de fonctionnalités, il n’y a guère que l’étanchéité à 100 m. qui apporte de la nouveauté à cette ScanWatch, mais c’est suffisamment rare pour le souligner, la plupart des montres connectées se contentant d’une étanchéité 5 ATM (5 Bar / 50 m.), voire IPx8 (plus d’1 m. pendant 60 mn). Dans cette version disponible seulement en 43mm, on retrouve, en revanche, l’intégralité des fonctions de santé présentes sur le modèle d’origine qui, rappelons-le, est validé cliniquement (certification CE), tout comme l’est aussi cette nouvelle Horizon. En plus de classiques fonctions connectées (suivi d’activité, notifications visibles depuis le petit écran secondaire numérique intégré au cadran), la ScanWatch Horizon permet donc de surveiller sa fréquence cardiaque, saturation en oxygène ou même de réaliser un ECG, à partager avec son médecin, par exemple.

Séduire les amateurs de montres horlogères

Bardée de technologies de santé dernier cri, la ScanWatch Horizon peut toutefois difficilement rivaliser avec des montres telles que l’Apple Watch Series 7 ou la Samsung Watch 4, qui grâce à leur grand écran numérique, assurent une gestion bien plus visuelle des fonctions connectées, notamment en matière de communication ou de suivi sportif. Ce n’est d’ailleurs pas l’objectif de Withings qui a toujours lancé des modèles hybrides, ciblant les amateurs de montres classiques.

Il reste qu’avec ce nouveau modèle original et bien plus luxueux, le prix grimpe vertigineusement. Disponible avec un cadran vert ou bleu, la ScanWatch Horizon est ainsi commercialisée au prix de 499,95. Pour ce tarif, Withings ajoute au bracelet en acier inoxydable et en grosses maille, un bracelet en fluoroélastomère, plus confortable pour les activités sportives telles que le running.

