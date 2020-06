Sciences : Les remarquables prouesses que réussissent à accomplir les scientifiques à partir de leur domicile

En 2016, le premier vaisseau spatial d’échantillonnage d’astéroïdes de la NASA, OSIRIS-REx. avait décollé vers l’astéroïde Bennu proche de la Terre. Ce dernier devrait revenir en 2023 chargé de cailloux d’astéroïdes et de poussière. Les scientifiques veulent étudier le matériau pour comprendre comment, quand et pourquoi le système solaire s’est formé. Une première répétition «touch-and-go» (TAG) de la procédure d’échantillonnage des astéroïdes devait avoir lieu au Colorado. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, la NASA, comme de nombreux groupes scientifiques, a dû essayer une nouvelle expérience : le contrôle de mission depuis le domicile.

Crédit : NASA

Le travail à distance de l’ingénieur en chef de la navigation

Coralie Adam est l’ingénieur en chef de la navigation optique de ce vaisseau. Elle travaille désormais à domicile. Alors qu’elle était en quarantaine dans la banlieue de Chicago, Adam est sorti du lit, a transporté son ordinateur portable jusqu’à son petit bureau personnel, a diffusé un cours de danse en ligne, puis s’est assise pour regarder son vaisseau spatial s’approcher d’un astéroïde rocheux à 225 310 millions de kilomètres de la Terre. Les scientifiques parviennent donc à contrôler des engins spatiaux à partir du confort de leur canapé. Vêtue de son pantalon de yoga noir et d’un T-shirt OSIRIS-REx orné de la mascotte non officielle de la mission, un pingouin en costume de dinosaure, Adam travaillait dans son petit bureau devenu son centre de commandement. A partir de son poste de fortune, la scientifique sirotait son thé à la camomille tout en consultant des images de simulateur de vol en temps réel du vaisseau spatial et de l’astéroïde.

Une nouvelle approche

Une poignée d’employés de la NASA ont réussi à se rendre à la mission de Lockheed Martin au Colorado, portant des masques et pratiquant la distanciation sociale. Le reste de l’équipe était en télétravail. Ils communiquaient entre eux grâce à leurs téléphones et aux réseaux sociaux internes de la NASA. Cet exemple parlant démontre l’exceptionnelle adaptabilité des scientifiques, et ouvre la voie à des pratiques plus simples et tout aussi efficaces.

Source : Wired