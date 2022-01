Scream 5 : ce personnage était trop charismatique pour être tué, révèle l’un des réalisateurs

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu Scream 5 en salle.

Onze ans après la sortie du dernier Scream réalisé par Wes Craven décédé en 2015, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont fait de Scream 5 un film d’horreur qui respecte les codes de la série. En effet, Scream 5 rend hommage au film original de 1996.

Scream 5 – Crédit : Paramount Pictures

Disponible en salle depuis le 12 janvier 2022, Scream 5 met en scène un nouveau tueur qui s’en prend à la nouvelle héroïne Samantha Carpenter (Melissa Barrera) et ses amis. Les victimes du nouveau tueur ont un lien avec soit les précédentes victimes soit les tueurs originaux. L’une d’entre elles devait être tuée dans le scénario original. Il s’agit du jeune Chad Meeks-Martin. Cependant, les réalisateurs se sont ravisés à cause du charisme de ce personnage.

Chad Meeks-Martin s’est fait poignarder par Ghostface, mais il a survécu

Les jumeaux Mindy Meeks-Martin et Chad Meeks-Martin interprétés respectivement par Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding sont les neveux de Randy Meeks (Jamie Kennedy) qui a été assassiné par Ghostface dans Scream 2. Dans le scénario écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, le charmant jeune homme mourrait durant le troisième acte du film. Néanmoins, le charisme de l’acteur Mason Gooding a finalement sauvé son personnage.

Au cours d’une interview avec The Hollywood Reporter, Matt Bettinelli-Olpin a expliqué que « Mason est une force. Il est tellement aimant et charismatique ». Suite à son intégration au casting de Scream 5, les réalisateurs sont revenus sur leur décision de faire tuer son personnage. « Nous ne pouvons pas tuer Chad. Mason doit être dans les autres films. Ce type est le meilleur ! Nous serions fous d’avoir quelqu’un comme ça aussi charismatique et de le tuer », a raconté Matt Bettinelli-Olpin.

Ainsi, Chad s’est fait poignarder à plusieurs reprises par Ghostface dans l’acte final de Scream 5 avant d’être laissé pour mort. Néanmoins, une scène a montré plus tard que le jeune homme était chargé à l’intérieur d’une ambulance. Il a donc survécu à la violente attaque de Ghostface, ce qui était un soulagement pour les fans. Matt Bettinelli-Olpin s’en est lui-même aperçu lorsqu’il a récemment assisté à une projection du film. D’après lui, « vous pouviez sentir que les gens étaient si heureux qu’il ait vécu. Nous sommes aussi contents ».

