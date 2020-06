SEGA lance la Game Gear Micro, une mini console portable de jeux rétro

Crédit : SEGA

La semaine dernière, les internautes commençaient à se demander sur ce que SEGA pouvait bien réserver pour son soixantième anniversaire. Un journaliste japonais avait même informé le public qu’il avait un « énorme scoop » qui s’apprêtait à « secouer l’industrie du jeu vidéo », comme l’a rapporté MetroUK. Il y a alors eu tout un tas de différentes spéculations sur la toile : une nouvelle console portable qui ferait tourner tous les jeux des consoles et des arcades, une Dreamcast et même la fusion de l’entreprise avec un autre géant du jeu vidéo. SEGA vient de révéler la surprise il y a quelques heures, et bien qu’elle ne soit pas forcément à la hauteur de certaines attentes, elle suscite déjà beaucoup d’intérêt.

SEGA Game de Check! Koutsuu Anzen : ce jeu Master System extrêmement rare est disponible en téléchargement

Une console pour les passionnés et nostalgiques des jeux vidéo des années 90

SEGA a donc décidé de ressusciter la Game Gear des années 90 connue malgré elle pour consommer beaucoup de piles. Sortie pour concurrencer la Game Boy de Nintendo, elle n’avait pas été à la hauteur. Des titres iconiques sont quand même sortis sur cette plateforme : Shinobi II : The Silent Fury, Wonder Boy III : The Dragon’s Trap et Sonic The Hedgehog 2 pour n’en citer que quelques-uns.

Crédit : SEGA

Comme on peut le voir sur son site, la Game Gear Micro se décline en quatre couleurs : noir, bleu, jaune et rouge. La console rétro sera vendue au prix de 4,980 yens au Japon, soit environ 40 euros. Elle est vraiment minuscule avec ses 8 cm de long, 4,3 cm de hauteur et 2 cm de largeur. Ne parlons même pas de l’écran de 1 pouce. D’ailleurs, SEGA a prévu d’inclure l’accessoire « Big Window » déjà sorti à l’époque si vous achetez les quatre versions différentes en une seule fois. C’est une sorte de loupe qui permet de voir un peu mieux ce qui se passe à l’écran.

Crédit : SEGA

Android : les 12 meilleurs émulateurs de consoles gratuits pour le rétrogaming

16 jeux au total, quatre par console

Néanmoins, une chose déçoit déjà les amateurs de jeux rétro. SEGA a pris la (mauvaise) décision de livrer quatre jeux différents par console. Si vous voulez donc jouer à tous les titres, il vous faudra donc débourser la somme déjà bien plus conséquente de 160 euros.

La console noire aura Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run et Royal Stone. La bleue sera livrée avec Sonic the Hedgehog Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale et Baku Baku Animal. Sur la Game Gear Micro de couleur rouge, ce sera Megami Tensei Gaiden Last Bible, Megami Tensei Gaiden Last Bible Special, Shinobi et Columns. Enfin, vous pourrez jouer à Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden II, Shining Force Gaiden : Final Conflict et Nazo Puyo Aruru no Ruu. La Game Gear Micro est attendue pour le 6 octobre 2020 au Japon.

SEGA passe aux emballages 100% recyclables pour ses jeux PC physiques

Source : TweakTown