Meilleure balance connectée : quel modèle choisir en 2024 ? 

Si vous avez besoin de remplacer votre balance traditionnelle, en acheter une connectée est un choix tout indiqué. Que l’on suive un régime ou non, posséder ce type d’accessoire est devenu essentiel. C’est encore plus vrai si vous possédez déjà une montre ou un bracelet connecté. Dans le principe, ce type de balance n’est pas très différent d’un modèle classique. Elle mesure votre poids et en plus, cette dernière envoie les informations directement sur votre smartphone.

Évidemment, elles vont vous offrir des fonctionnalités supplémentaires comme un suivi de votre IMC (indice de masse corporelle) ou même des conseils pour maintenir votre poids. De nombreux autres critères vont aussi entrer en compte. Le prix va lui aussi beaucoup varier d’un appareil à l’autre. Nous vous proposons ici notre comparatif des meilleures balances connectées.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, la balance connectée abordable

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 La balance connectée abordable

Comme très souvent dans nos guides d’achat, les produits Xiaomi se posent comme des objets offrant un bon rapport qualité/prix. Et la balance connectée Mi Body Composition Scale 2 ne déroge pas à cette règle. Côté design, elle dispose d’un plateau en verre et est seulement disponible en blanc avec un format traditionnel de 30 x 30 cm. Le tout pour à peine 2 cm d’épaisseur. Côté technique, elle est capable de prendre des pesées allant de 100 g à 150 kg. De plus, la marge d’erreur est de seulement 50 grammes.

Ensuite, elle dispose du Bluetooth, mais hélas, elle ne fonctionne pas en Wifi. Évidemment, on retrouve ici l’application MiFit. Cette dernière est toujours aussi agréable à utiliser et en plus il est possible d’enregistrer plusieurs profils différents. Parfait si vous êtes plusieurs à vouloir vous en servir. Elle permet d’obtenir 13 types de mesures différents comme l’IMC, la masse osseuse ou même le taux de graisses corporels. Seul bémol, elle fonctionne juste avec l’application Xiaomi, vous ne pouvez pas l’utiliser avec d’autres services.

Niveau autonomie, elle marche avec grâce à 4 piles AAA (fournies) et le fabricant annonce une autonomie de 6 à 12 mois selon l’utilisation. Pour finir, on peut dire que la Mi Body Composition Scale 2 est un modèle aussi abordable que complet.

Eufy P1, l’alternative à la Mi Body Composition Scale 2

Eufy P1 L'alternative à la Mi Body Composition Scale 2

La balance connectée Eufy P1 est, dans ce comparatif, la concurrente directe à la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Les deux produits partagent de nombreuses similitudes, mais on retrouve bien sûr quelques différences.

Déjà, au niveau du sein, on remarque une certaine ressemblance entre les deux produits. Même les dimensions sont proches avec 28 x 28 cm pour la Eufy P1, le tout pour une épaisseur de 2,4 cm. Elle est capable de poser un poids maximum de 150 kg. Ensuite, on regrette ici aussi l’absence de connexion Wifi. Elle fonctionne seulement en Bluetooth. On retrouve une application dédiée, mais il est possible de directement la connecter à Santé sur IOS, à Google Fit ou même à Samsung Fit. Un grand avantage par rapport à sa concurrente directe. Sinon, elle est capable d’enregistrer 14 types de données différentes comme la masse graisseuse, viscérale, etc.

Ce modèle fonctionne avec 3 piles AAA (fournies) et l’autonomie annoncée est de 6 à 12 mois selon l’usage. En bref, même si la Eufy P1 est très similaire à la balance de Xiaomi, la principale différence se trouve du côté de l’écosystème. En effet, il est possible de l’utiliser avec différentes applications, ce qui est très intéressant si vous utilisez déjà un autre objet connecté avec un des logiciels mentionnés.

Withings Body+, le meilleur rapport qualité/prix

Withings Body+ Le meilleur rapport qualité/prix

On commence à monter en gamme avec la Withings Body+. Cette dernière offre un superbe rapport qualité/prix et on pourrait même dire d’elle qu’elle est une des meilleures balances connectées du marché. Pour commencer, on note un design particulièrement réussi et l’affichage est ici vraiment clair. Les dimensions sont les suivantes : 32,5 x 32,5 x 2,3 cm. Cela est vraiment compact. Sinon, elle est capable de prendre des mesures de 5 à 180 kg.

Elle est précise et offre de nombreuses mesures comme la masse, osseuse, hydrique, etc. Niveau fonctionnalité, elle est compatible avec le Bluetooth et le Wifi. Un autre de ses points forts est son application très réussie. Cette dernière est complète et intuitive à utiliser. De plus, elle peut enregistrer 8 profils différents. Évidemment avec un produit de cette gamme, il est aussi possible de la connecter avec les applications plus communes comme Google Fit, Samsung, Fit, etc. Ce modèle fonctionne avec 4 piles AAA (fournies) et le constructeur annonce pas moins de 18 à 24 mois d’autonomie. Pour résumer, la Withings Body+ est la meilleure balance connectée en milieu de gamme.

Fitbit Aria Air, la balance connectée par Fitbit

Fitbit Aria Air La balance connectée par Fitbit

Tout comme Garmin dispose de sa gamme de balances connectées, Fitbit a développé ses proposes modèles et ici nous allons évoquer l’Aria Air. C’est un produit de milieu de gamme, disposant de nombreuses fonctionnalités. Pour débuter, elle dispose d’un design basique avec des dimensions toutes aussi classiques : 30 x 30 x 2,7 cm. Sinon, le poids maximum qu’elle supporte n’a pas été communiqué par le fabricant.

Pour le reste les mesures sont très précises et on retrouve toutes les fonctionnalités essentielles. D’ailleurs il suffit de s’installer dessus pour qu’elle s’allume. Mais on retrouve seulement le Bluetooth, il n’y a pas de Wifi avec cet appareil. Comme les autres objets connectés de la marque, elle s’utilise avec l’application Fitbit. Hélas, pour utiliser toutes les fonctionnalités il faut souscrire au service premium (9,99 euros par mois). Elle fonctionne elle aussi avec un système de piles 3 AAA. Ces dernières sont évidemment fournies.

Elle est disponible en blanc et noir. Ce dernier coloris étant plutôt salissant. Pour résumer, cette Fitbit Aria Air est le compagnon parfait si vous utilisez déjà une montre ou un bracelet connecté de la marque. Si ce n’est pas le cas, il peut être plus intéressant de se tourner vers les autres balances de ce comparatif.

Garmin Index S2, la parfaite balance connectée pour les utilisateurs Garmin

Garmin Index S2 La parfaite balance connectée pour les utilisateurs Garmin

On continue ce comparatif avec la balance connectée Garmin Index S2. On va tout de suite le dire, si vous êtes un habitué des objets connectés Garmin et de l’écosystème du fabricant, c’est le modèle qu’il vous faut. Ses dimensions sont de 32 x 31 x 2 cm. Plus dans le détail, elle capable de prendre des mesures jusqu’à 181 kg.

C’est un produit précis capable d’enregistrer 16 profils différents, ce qui est toujours un plus. Elle fonctionne via Wifi ou Bluetooth. Et bien sûr, son application comprend tous les types de mesures que l’on peut attendre d’une balance haut de gamme. En plus de Garmin Connect, il est aussi possible d’utiliser les logiciels Apple et Google avec cet appareil. Sur ce point, elle est particulièrement complète. Et comme souvent, ce modèle va fonctionner grâce à des piles, ici 4AAA (fournies). Le fabricant annonce jusqu’à 9 mois d’utilisation. Sur ce point, ce n’est pas la meilleure de notre comparatif. Elle existe en noir ou blanc et dans l’ensemble son design est une véritable réussite.

D’ailleurs, chose rare, l’écran affiche également les couleurs. C’est basique, mais toujours plaisant. Dans tous les cas, la Garmin Index S2 est un excellent choix pour les utilisateurs Garmin et les autres. Seul bémol, son tarif d’environ 140 euros est un peu difficile à justifier. Surtout quand on la compare à la Withings Body+.

Withings Body Cardio, la plus complète des balances connectées

Withings Body Cardio La plus complète des balances connectées

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons la Body Cardio de la marque française Withing. C’est probablement le meilleur appareil actuellement disponible sur le marché. Onote un design vraiment réussi et des dimensions de 32 x 32 x 1,8 cm. En termes d’épaisseur difficile de faire mieux. Enfin, elle est capable de supporter des poids jusqu’à 180 kg.

Niveau mesures, elles embarquent toutes les fonctionnalités d’une balance haut de gamme. Mais sa particularité se trouve ailleurs. En effet, elle est aussi capable de mesurer votre fréquence cardiaque et de repérer certaines anomalies. Cette option est la bienvenue pour surveiller sa santé. Elle peut fonctionner via Wifi ou par Bluetooth. Elle dispose d’une application dédiée : Health Mate. Dans ce domaine, elle est l’une des plus complètes du marché. Mais on peut aussi utiliser ce modèle avec d’autres applications plus traditionnelles. D’ailleurs, sur ce point, elle est compatible avec beaucoup de logiciels différents.

Nous sommes enfin sur un appareil fonctionnant sur batterie et non avec des piles. Cette dernière peut offrir plus de 12 mois d’autonomie et elle se recharge grâce à un câble USB-C. En bref, il est difficile de trouver une balance connectée plus complète que cette Withing Body Cardio. Hélas, son prix est assez élevé. Il va être difficile de la trouver sous la barre des 170 euros.

Vous devez vous en douter, les balances connectées ne fonctionnent pas comme les modèles traditionnels. Pour faire simple, elles utilisent l’impédance bioélectrique. L’appareil va envoyer une légère décharge électrique dans votre corps. C’est ce qui va lui permettre de connaître votre IMC, votre masse osseuse, musculaire, etc. Pour que cela fonctionne bien, il est important que vous soyez pieds nus. Soyez rassuré, cette technologie est absolument sans danger et évidemment vous ne sentirez rien. Cependant, si vous portez un pacemaker, l’usage d’une balance connectée est fortement déconseillé.

💰 Quel prix pour une balance connectée ?

Pour un modèle d’entrée de gamme, mais fiable et complète il faudra débourser entre 30 et 40 euros. Évidemment, pour ce prix-là, il ne faut pas s’attendre à une multitude de fonctionnalités. Cependant l’essentiel sera présent. Ensuite, si pour vous la compatibilité Wifi est importante, il va falloir se tourner vers de produits de milieu de gamme. Dans cette catégorie, vous ne trouverez pas de balances dépassant les 100 euros. Enfin, si on parle des appareils haut de gamme, les prix peuvent avoir tendance à s’envoler. À partir d’environ 150 euros, il est possible de trouver des modèles disposant même de capteurs de fréquence. Pour conclure, actuellement, le prix le plus élevé pour une balance connectée est d’un peu moins de 400 euros.

🤔 Pourquoi acheter une balance connectée plutôt qu’une balance traditionnelle ?

Les balances connectées disposent de nombreux avantages par rapport à leurs contreparties. Pour commencer, comme tous les objets de cette catégorie, elle fonctionne via une application. Cette dernière couplet, par exemple, à votre montre ou bracelet connecté, permet de regrouper toutes les informations relatives à votre santé. Cependant, sur ce point, faites attention à la compatibilité avec Android ou IOS.

Ensuite, elle est capable de collecter de nombreuses mesures différentes. Elle peut mesurer votre IMC, votre masse graisseuse, osseuse et hydrique. Elle peut même repérer le nombre de calories brûlées dans une journée. Enfin, les modèles les plus évolués arrivent même à capter votre fréquence cardiaque. Cependant, il est rare de trouver cette option pour moins de 150 euros. Pour finir, si tous les appareils disposent du Bluetooth, le Wifi n’est pas toujours présent. Ce dernier permet de collecter les données sans avoir à garder votre smartphone près de vous.

🎯 Les balances connectées sont-elles vraiment fiables ?

Une balance connectée n’est pas nécessairement plus précise qu’une balance classique. Sur ce point, tout va dépendre du modèle et donc également du prix de ce dernier. Tout d’abord, les appareils utilisant la technologie de l’impédance bioélectrique sont les plus précis. D’ailleurs, dans notre comparatif nous avons mis l’accent sur ces produits. Elles sont les plus précises pour mesurer la masse graisseuse, osseuse et musculaire. En résumé, tout va dépendre de la qualité de votre balance connectée. Pour le reste, il suffit de l’utiliser comme un modèle traditionnel. Il faut donc la poser bien à plat, se peser (si possible) aux mêmes heures, etc.

