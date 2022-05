Skyrim : elle recrée son visage et celui de son père en jeu à la perfection

Les visages recrées dans Skyrim avec fidélité. Crédit : u/AureliaRiddle sur Reddit

Malgré sa sortie il y a plus de dix ans, The Elder Scrolls 5 : Skyrim reste l’un des jeux les plus populaires et les plus accessibles de l’espace vidéoludique. Avec des versions couvrant plusieurs générations de consoles — y compris un portage sur Nintendo Switch — les joueurs ont pu profiter du monde ouvert de Bethesda sous toutes ses formes. Pendant que certains s’amusent à assassiner Nazeem chaque jour avant la sortie du prochain opus de Bethesda, une joueuse a réussi à repousser les limites de la création de personnage en reproduisant son visage et celui de son père avec énormément de fidélité.

Deux visages aussi vrais que nature dans Skyrim

L’un des aspects les plus passionnants de Skyrim, surtout à l’époque de sa sortie, c’est bien son outil de création de personnage. Dans la version de base du jeu, l’outil permet aux joueurs de créer un éventail plutôt complet de visages et de corps. Mais les mods ont permis d’ajouter une couche de réalisme supplémentaire, comme l’illustre l’utilisatrice de Reddit u/AureliaRiddle.

Sur le sous-reddit dédié à Skyrim, elle dévoile les deux personnages qu’elle a créés et qui la représentent, elle et son père. Mises côte à côte, ces quatre images démontrent à quel point sa création est détaillée et réaliste, sans parler de ce que les mods ajoutent aux personnages du jeu en termes de textures et d’éclairage.

Elle explique avoir capturé les deux photos, imprimé puis plié les images en miroir avant de les tenir devant son écran pour couvrir la moitié du visage. Après quelques préréglages (formes de base pour les yeux, etc.) et l’usage de multiples mods (voici la mod list complète) comme RaceMenu, AureliaRiddle est parvenue à ce résultat.

La popularité de Skyrim persiste et continue d’avoir un impact, encore en 2022. Cela est probablement dû à la récente sortie de Skyrim: Anniversary Edition, qui a non seulement ajouté de nouveaux contenus, mais aussi rendu les mods plus accessibles aux joueurs sur console. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir ce que l’avenir réserve à la série The Elder Scrolls. Cela fait près de 1500 jours depuis l’annonce de The Elder Scrolls 6 à l’E3 2018, et pendant ce temps, Bethesda n’a publié que peu ou pas de nouvelles informations concernant le développement du jeu.