Smartphones, PC, TV : les meilleures offres Darty pour les French days 2020

Les French Days 2020 Darty sont enfin là. Pour fêter le début de l’automne, le site vous fait profiter d’une myriade de promotions sur tout son catalogue. Mais attention, toutes ces offres sont limitées dans le temps et ne sont disponibles que du 25 au 28 septembre.

Vous n’avez donc pas une seconde à perdre. Découvrez dès à présent dans cet article notre sélection des offres les plus intéressantes pour les French Days 2020 Darty. Attention, les listes ci-dessous ne sont pas exhaustives. Pour voir l’intégralité des promotions et bons plans French Days 2020 Darty, rendez-vous sur le site de Darty.

PC portable, PC de bureau, tablette : jusqu’à 480€ de réduction sur les MacBook Pro

Pour les French Days, Darty vous propose des promotions et offres sur une sélection d’ordinateurs et de tablettes. Vous pouvez notamment profiter de réductions allant jusqu’à 480€ sur les MacBook Pro suivants :

Jusqu’au 28 septembre, Darty vous propose également une offre exceptionnelle sur une très large sélection de PC portables, PC de bureau et tablettes : 30€ de remise tous les 200€ d’achat. Pour cette offre, le principe est simple. Plus votre achat est important, plus votre remise est importante. Si vous cherchez depuis longtemps à acheter un PC (Asus, HP, Dell, etc.) ou une tablette à plus de 1000€ par exemple, c’est l’occasion ou jamais de vous lancer.

Le Samsung Galaxy S10+ à moins de 600€

Côté smartphones, les réductions sont également nombreuses. Qu’importe l’étendue de votre budget, vous devriez trouver chaussure à votre pied avec les offres French Days 2020 Darty. On note par exemple les offres suivantes :

50€ de réduction sur toutes les Samsung Galaxy Watch Active 2

Darty a aussi pensé à ceux qui souhaitent rester connectés jusqu’au bout de leur poignet avec une multitude de réductions sur les montres et bracelets connectés. Les réductions concernent une grande partie du catalogue Darty et tournent autour de 50€ en moyenne.

Jusqu’à 70€ de réduction sur les accessoires gaming

Vous êtes un gamer et vous cherchez à renouveler vos équipements ? Une nouvelle fois, avec les French Days Darty, vous devriez trouver votre bonheur. Le site propose en effet plusieurs réductions sur des claviers gamer, ainsi que sur une sélection d’accessoires de gaming (tapis de souris, casque avec micro, écran, etc.).

TV, enceintes, casques ou barres de son : équipez votre salon à prix cassé avec Darty

Enfin, les French Days Darty sont l’occasion de renouveler les équipements de votre salon. Vous pouvez trouver sur le site des réductions sur une grande variété de TV, barres de son, casques audio, enceintes Bluetooth ou enceintes connectées.

Les offres présentées dans cet article ne représentent pas l’intégralité des promotions et bons plans proposés par Darty durant les French Days 2020. Si vous souhaitez être sûr de ne rater aucune réduction intéressante, le mieux à faire reste de vous rendre directement sur le site de l’annonceur avant le 28 septembre 2020 (inclus).

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.