Grosse promo sur le PC portable HP 15s chez Darty pour Noël !

Profitez des promotions de cette fin d’année pour vous procurer un nouveau PC portable à prix mini avant 2023 ! Vous pourrez ainsi commencer la nouvelle année avec tout ce qu’il vous faut pour être productif et profiter de vos loisirs dans les meilleures conditions.

Et bonne nouvelle, on a trouvé un PC portable performant et efficace à un prix très réduit chez Darty : le PC portable HP Laptop 15S-FQ4025NF ! En ce moment sur le site de l’enseigne, vous pouvez vous le procurer pour seulement 549,99€ au lieu de 749,99€. Vous profitez ainsi d’une réduction de -200€, et ce n’est pas tout !

Darty vous propose plusieurs cadeaux pour l’achat de ce PC :

Jusqu’à 70€ de remise immédiate supplémentaire pour toute souscription d’une offre Bbox (valable jusqu’au 31 décembre prochain inclus).

Une remise supplémentaire de 68€ pour l’achat de Microsoft 365 Personnel.

Le PC portable HP 15S : un processeur Intel Core et 8Go de RAM

Avec ce PC portable HP 15S, vous profitez d’un ordinateur portable très performant capable de vous suivre qu’importe vos activités. Que vous cherchiez un PC pour le travail ou vos loisirs, il saura répondre à tous vos besoins.

Il est équipé d’un écran 15,6″ Full HD avec des bords étroits avec une batterie longue durée qui lui permet de tenir toute la journée sans aucune coupure. Il est également doté d’un processeur Intel Core i5 11ème génération avec 8Go de RAM et 512Go de stockage SSD.

Côté connectiques, on retrouve une carte WiFi 802.11ac, un port HDMI, la technologie Bluetooth 5, 2 ports USB SuperSpeed, un lecteur de carte SD multiformat et 1 port USB SuperSpeed Type C.

Si ce PC portable vous intéresse, rendez-vous vite chez Darty ! L’offre ne va pas durer toute l’année et les stocks sont en effet limités. Ce n’est donc pas le moment d’hésiter trop longtemps.