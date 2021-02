Smartphones : une nouvelle technologie d’objectif est prête pour les caméras de téléphones

Souvenez-vous, en 2007 le premier iPhone sortait avec une caméra de 2 mégapixels. De plus, il n’y avait que la caméra arrière, aucun module photo en face avant pour prendre un selfie. Aujourd’hui, vous retrouvez de multiples caméras devant et derrière le téléphone et certains capteurs montent jusqu’à 108 mégapixels. C’est le cas notamment du plus gros capteur du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Vue d’une lentille Metalenz. Source : Metalenz

Si la taille des capteurs et le nombre de pixels n’a cessé d’augmenter ces dernières années, sans compter les améliorations de traitement de l’image, les objectifs qui sont primordiaux à une image de qualité n’ont fondamentalement pas changés.

Une nouvelle société appelée Metalenz, qui est sortie récemment de l’ombre, cherche à créer une rupture technologique avec les caméras de téléphones. Il s’agit d’une lentille plate unique qui utilise une technologie appelée métasurface optique. Un appareil photo avec ce genre d’objectif peut produire une image de la même qualité, si ce n’est meilleur, qu’avec un objectif classique. Il capte plus de lumière, et peut permettre de nouvelles formes de capteurs tout en prenant moins de place.

Une lentille plate

Quel est le principe ? Pour le comprendre, il est important de revenir sur le mode de fonctionnement de nos capteurs classiques. Un module photo moderne, comme celui de l’iPhone 12 pro par exemple, possède 3 objectifs au dos de l’appareil, mais chacun possède plusieurs lentilles disposées les unes sur les autres. Le capteur principal de l’iPhone utilise actuellement un objectif à 7 lentilles. Un système multi lentilles est plus efficace que son homologue avec une seule lentille. À chaque étage successif, l’image gagne en netteté et en clarté.

L’Asus Zenfone 7 Pro couronné meilleur smartphone pour la photo en 2020 selon un blind test géant

Multiplier les lentilles permet aux constructeurs de compenser les irrégularités introduites par un seul élément comme les aberrations chromatiques ou les distorsions. En contrepartie, cela demande plus d’espace vertical dans le module caméra. C’est l’une des raisons principales de la présence d’une protubérance à l’arrière de nos téléphones. Elle a d’ailleurs tendance à s’épaissir à mesure que l’on rajoute des zooms optiques qui nécessitent plus de place.

Certains constructeurs comme Samsung en sont même arrivés à créer des optiques semblables à des périscopes afin de permettre une plus grande capacité de zoom. Si des progrès sur les lentilles ont été réalisés, il n’y a pas eu de révolutions majeures dans le domaine durant ces dix dernières années.

La société Metalenz

C’est ici qu’intervient Metalenz. Au lieu d’utiliser des lentilles en plastique ou en verre empilées, la société a développé un système qui utilise une seule lentille construite sur une matrice comprise entre 1×1 et 3×3 mm. En la regardant au microscope, on peut distinguer des nanostructures mesurant un millième de la largeur d’un cheveu humain. Ces nanostructures courbent la lumière d’une manière qui corrige de nombreuses lacunes d’un système à lentille unique.

Le cœur de cette technologie a émergé d’une décennie de recherches lorsque le cofondateur et CEO Robert Delvin travaillait sur son doctorat à l’université de Harvard avec le physicien de renom et co-fondateur de Metalenz Federico Capasso. La société a été séparée du groupe de recherche en 2017.

La lumière traverse ces nanostructures à motifs ressemblants à des millions de cercles de diamètres différents. « Tout comme une lentille incurvée accélère et ralentit la lumière pour la plier, chacun d’entre eux nous permet de faire la même chose, afin que nous puissions plier et façonner la lumière simplement en changeant les diamètres de ces cercles », déclare Devlin.

L’image obtenue est aussi nette que celle d’un capteur à plusieurs lentilles. Les nanostructures s’occupent de réduire ou d’éliminer les aberrations communes aux caméras traditionnelles. Ce design ne permet pas seulement de réduire la place occupée. Delvin déclare qu’un objectif Metalenz est capable de fournir plus de lumière au capteur permettant une image plus lumineuse et plus nette.

Un autre avantage de taille. La société a noué des partenariats avec deux leaders des semi-conducteurs (capables de produire actuellement un million de matrices par jour), ce qui veut dire que les optiques seraient fabriquées dans les mêmes fonderies que celles qui fabriquent une grande partie des appareils grand public et industriels. Un atout important dans la simplification de la chaîne d’approvisionnement.

De nouvelles formes de capteurs

La société va se lancer dans la production de masse d’ici la fin de l’année. Sa première application sera pour des capteurs 3D de smartphones. Metalenz n’a, pour le moment, révélé aucun nom de client. Delvin explique que les capteurs 3D actuels comme celui utilisé par le FaceID d’Apple utilisent un laser pour scanner le visage et donc consomment beaucoup d’énergie. Comme un objectif Metalenz est capable de fournir plus de lumière au capteur, il déclare que cela pourrait aider à réduire la consommation de l’appareil. Une autre bonne nouvelle ? L’objectif prenant beaucoup moins de place, il pourrait être placé directement sous le verre de l’écran et permettrait aux constructeurs d’éliminer l’encoche qui encombre l’écran.

Les applications pourraient même aller au-delà du monde du smartphone. La technologie pourrait s’appliquer au domaine médical, pour les appareils à réalité virtuelle ou augmentée et même aux caméras automobiles. En bref, partout où le besoin de miniaturisation d’un capteur optique se fait sentir.

Apple : des lunettes de réalité augmentée livrées plus tôt que prévu

Prenez l’exemple de la spectroscopie. Un spectromètre définit précisément les longueurs d’ondes lumineuses qu’il reçoit. Dans le domaine médical, il est particulièrement utile pour détecter certaines molécules dans le sang. Comme les métasurfaces permettent de collecter l’équivalent d’un « empilage d’optique en une seule surface », Delvin affirme qu’avec le bon capteur et un objectif Metalenz, votre smartphone pourrait faire le job.

« Vous pouvez en fait regarder la signature chimique du fruit avec un spectromètre et dire s’il est mûr », dit Devlin. « Ce n’est plus seulement une image, vous accédez en fait à toutes sortes de formes de sens différents, vous voyez et interagissez avec le monde, en obtenant un tout nouvel ensemble d’informations dans le téléphone portable. »

Source : Arstechnica