SpaceX : on détaille la combinaison spatiale utilisée par les astronautes de Crew Dragon

Si l’on parle beaucoup de la fusée Falcon 9 et évidemment de la capsule Crew Dragon qui ont permis aux 2 astronautes de voyager en toute sécurité vers la Station Spatiale Internationale, on parle moins de la combinaison qu’ils portaient.

Digne d’un film de science-fiction

Pourtant, il ne s’agit pas d’un simple vêtement. Elle embarque ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Nous vous avions parlé de cette combinaison en août dernier quand la NASA l’avait présentée au public. Elle a toutefois été mise au point entièrement en interne par les équipes de SpaceX dans les mêmes bâtiments où sont conçus et fabriquées les fusées et les capsules Crew Dragon. Virgin Galactic a choisi une route différente en signant un partenariat avec Under Armour. Le design se veut léger et est prévu pour offrir le maximum de confort aux astronautes.

Comme tout ce qui est imaginé par les employés d’Elon Musk, le style fait partie intégrante du produit. Toute blanche, avec un aspect digne de certains films de science-fiction, cette combinaison ne fait pas exception. Elle a été imaginée comme une extension de Crew Dragon, prévue pour être simplement connectée au vaisseau via un cordon ombilical installé dans le siège. Elle est imaginée pour venir prendre soin de son porteur automatiquement.

Le confort a cherché à être optimal. Elles ont été fabriquées aux mensurations exactes des 2 astronautes. Elles permettent évidemment la communication avec la Terre, mais également protègent leurs oreilles et sont ignifugées au cas où quelque chose se passerait mal. Elles intègrent en outre un système de refroidissement par air. Le casque héberge les valves pour le maintien de la pression. Enfin, les gants sont prévus pour permettre l’utilisation des nombreux écrans et tablettes tactiles présents dans la capsule.

