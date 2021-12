Spider-Man 3 : Willem Dafoe a posé une condition pour revenir en Bouffon vert

Tous les méchants reviennent dans Spider-Man : No Way Home (Spider-Man 3) dont le Bouffon vert. Mais pour reprendre le costume, Willem Dafeo a imposé une condition.

Willem Dafoe rempile en Bouffon vert – Crédit : Columbia TriStar Films/Sony

Spider-Man : No Way Home (Spider-Man 3) représente 20 ans de travail estime Tom Holland, qui a pris du muscle pour Uncharted. Il faut dire que le nouveau film du super-héros, au cinéma depuis le 15 décembre, ramène les méchants des précédentes adaptations. Et notamment ceux de la trilogie de Sam Raimi, considérée comme la meilleure par beaucoup de fans avec Tobey Maguire en Spider-Man. Une manière de déployer le multivers introduit par Loki sur Disney+ et des retrouvailles nostalgiques. Willem Dafoe, l’interprète du Bouffon vert, rempile 20 ans après Spider-Man (2002). Mais l’acteur a posé une condition à la production pour ce comeback.

Willem Dafoe dévoile cette exigence pour revenir

Willem Dafoe, 66 ans, tient toujours une forme olympique. Et le comédien ne souhaitait pas que les effets spéciaux numériques fassent tout le boulot. Après tout, le Bouffon vert a cette approche très humaine et viscérale. Que l’interprète du super-vilain prête ses traits et réalise les cascades, c’est essentiel. Alors pour apparaître dans Spider-Man : No Way Home, l’homme exigeait de ne pas être doublé, notamment par des effets spéciaux numériques.

Faire ce truc physique était important pour moi. En fait, l’une des premières choses que j’ai dites à Jon Watt (réalisateur) et Amy Pascal (productrice) lorsqu’ils m’ont présenté le projet sans scénario, c’était : « Bon, je ne veux pas juste apparaître sous forme de caméo ou des gros plans. Je veux de l’action car j’aime beaucoup ça. De plus, il est vraiment impossible de jouer avec plaisir si vous ne participez pas activement. Parce que l’action noue des relations avec les personnages et l’histoire. Cela vous donne le droit de jouer. – Willem Dafoe

Bien conscient que le costume du Bouffon vert a marqué beaucoup de spectateurs, Jon Watts a opté pour une reprise complète de la tenue. Et on peut le dire : Willem Dafoe confirme, 20 ans plus tard, être la meilleure itération du personnage. Beaucoup mieux que celle de Dane Dehaan, que tout le monde a oublié, dans The Amazing Spider-Man 2.

