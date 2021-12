Spider-Man : pourquoi Tobey Maguire utilise de la toile organique ?

Un Spider-Man unique joué par Tobey Maguire – Crédit : Sony

Promis, on ne vous révèle pas la présence ou non de Tobey Maguire dans Spider-Man : No Way Home. Car depuis le 15 décembre, les spectateurs découvrent cette extension du multivers entamée avec Loki sur Disney+. Tom Holland, qui a pris du muscle pour Uncharted, retrouve les méchants d’anciennes adaptations. Des méchants venus, notamment, de la trilogie réalisée par Sam Raimi. Dans le passé, Tobey Maguire incarnait Spider-Man et combattait le Bouffon vert, le Docteur Octopus ou encore l’Homme-sable. Si les spectateurs apprécient cette itération, un choix du cinéaste faisait polémique à l’époque. Peter Parker utilise des toiles organiques. Mais pourquoi donc ce choix singulier et osé ?

Un lycéen ne peut pas fabriquer des lanceurs de toiles synthétiques

Lorsque Sam Raimi développe son adaptation de Spider-Man, Peter Parker fabrique des lanceurs, comme les versions de Tom Holland et Andrew Garfield. Plusieurs tests filmés existent et des publicités montraient ce dispositif. Même les accessoires se dévoilent lors de l’E3 2001 pour promouvoir l’adaptation vidéoludique du film. Finalement, le réalisateur abandonne l’idée et donne à son personnage la capacité de générer des toiles avec son corps.

Une décision justifiée par deux points. La première, c’est que la morsure de l’araignée radioactive modifie le corps de Peter Parker. La seconde, c’est que Sam Raimi estimait qu’un lycéen, sans ressources, ne peut pas concevoir des lanceurs de toiles synthétiques. Surtout qu’aucune société privée ou gouvernements n’en est capable.

James Cameron réfléchissait à la même idée

Un choix qui ne date pas d’hier – Crédit : Sony

Et figurez-vous que James Cameron, actuellement en train de tourner Avatar 2, pensait également à la toile organique pour son Spider-Man abandonné. Le réalisateur voulait mettre en scène une métaphore de la puberté, on vous épargne l’explication. Les fans de comics n’ont pas apprécié ce changement. Un site demandait même l’arrêt du long-métrage. Finalement, Sam Raimi conserve l’idée pour son adaptation.

C’est dans The Amazing Spider-Man que la toile organique est supprimée par le réalisateur, Marc Webb. Le Marvel Cinematic Universe (MCU) opte pour une décision similaire avec l’itération de Tom Holland. L’interprétation de Tobey Maguire reste unique et un choix osé de la part de Sam Raimi. Mais aujourd’hui, la trilogie compte des millions de fans.

