Spider-Man : les bras articulés du Docteur Octopus recréés par un adolescent millionnaire

Des bras articulés à la façon du Docteur Octopus de Spider-Man – Crédit : whaamfx/YouTube

Quand la fiction dépasse la réalité ! Un adolescent millionnaire, Erik Finman, a décidé de recréer la combinaison de bras articulés du Docteur Octopus dans Spider-Man. C’est un garçon de 11 ans qui a pu profiter du dispositif, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Une prothèse fonctionnelle inspirée du Doctor Octopus

Après être devenu par ses propres moyens millionnaire à l’âge de 19 ans, Erik Finman, au lieu d’aller à l’université, a décidé de monter ses propres projets avec sa fortune. Parmi ces derniers, on trouve une prothèse inspirée des bras articulés du Docteur Octopus créée à la demande d’un jeune garçon de 11 ans. Ces derniers sont aussi bien inspirés des comics que du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, désormais à la réalisation de Doctor Strange 2.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, comptabilisant déjà des millions de vues, Finman présente ces bras articulés inspirés du Docteur Octopus. Pour les développer, le jeune homme s’est associé à des ingénieurs et a imprimé en 3D la prothèse. Cette dernière est alimentée par un ensemble de moteurs permettant aux bras de soulever des objets légers. Mais comme précisé plus haut, ce costume n’a pas été crée pour lui. C’est Aristou Meehan, 11 ans, qui peut en profiter. Il est le fils d’un des mentors de Finman et souffre de problèmes de mobilité.

Le costume a été pensé pour que Aristou Meehan puisse contrôler les quatre bras avec le majeur de chaque main via des gants. Finman précise tout de même que la prothèse n’est qu’une démonstration technologique et espère lui faire atteindre son plein potentiel à l’avenir, avec plus d’argent et d’ingénieurs.

Un adolescent devenu riche grâce au Bitcoin

Des bras articulés fonctionnels – Crédit : whaamfx/YouTube

C’est à l’âge de 12 ans que Erik Finman décide d’investir, en 2011, 1000 dollars dans la cryptomonnaie pour acquérir 100 Bitcoin. En 2017, alors que le prix d’un Bitcoin atteint des sommets, le jeune homme en possède plus de 400, représentants environ 3 millions de dollars à seulement 18 ans. Une success story sur fond de cryptomonnaie et un énorme temps d’avance pour son jeune âge.

Source : ScreenRant