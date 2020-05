Marvel : Spider-Man deviendra-t-il Œil-de-faucon dans la série What if …?

Le concept de la série d’animation What if…? sera d’explorer des scénarios alternatifs à ceux découverts dans le MCU. Cette idée ouvre donc la porte à de nombreuses intrigues. Selon une nouvelle théorie des fans de Marvel, Spider-Man pourrait jouer le rôle d’Œil de Faucon.

Crédit : Marvel Studios

Dans What if…?, plusieurs Avengers se retrouveront en effet dans la peau d’autres super-héros. On sait pour l’instant que dans des épisodes différents, Peggy Carter deviendra Captain America et Black Panther prendra la place de Star-Lord. Grâce à détail d’un trailer diffusé par Disney+, de nombreux fans sont également persuadés que Tom Holland, qui incarne Spider-Man dans le MCU, enfilera le costume d’Œil-de-Faucon.

Tom Holland dans la peau d’Œil-de-Faucon

On aperçoit en effet un homme portant visiblement la tenue et les flèches d’Œil-de-Faucon. Le visage du personnage ressemble bien à celui de l’acteur Tom Holland, et pas vraiment à celui de l’interprète original d’Hawkeye Jeremy Renner. Mais les détails sont très flous et ne permettent pas d’identifier clairement le jeune britannique. What if…? étant en outre une série animée, il est difficile de savoir à quoi ressembleront vraiment les personnages.

WHOA WHOA WHOA



Tom Holland's Peter Parker as Hawkeye in What If…?! pic.twitter.com/G2AumbpiTN — BD (@BrandonDavisBD) May 25, 2020

Cette théorie de Spider-Man dans la peau d’Œil-de-Faucon ne fait donc pas l’unanimité. D’autres internautes ont publié la même image sur les réseaux sociaux, en affirmant qu’il s’agissait bien de Jeremy Renner. Notons que Tom Holland ne fait pour l’instant pas partie du casting qui a été dévoilé. La plupart des acteurs du MCU ont en effet accepté de prêter leurs voix aux personnages de la série. Légalement, Holland pourrait cependant apparaître dans une série Marvel, puisque c’est seulement son personnage Spider-Man qui appartient à Sony. Toutes ces hypothèses devront cependant être confirmées par une vraie bande-annonce.

Contrairement aux autres séries Marvel telles que WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, What if…? n’a pas été impactée par la crise sanitaire. La production est toujours en cours et une saison 2 est déjà en préparation. Les premiers épisodes devraient donc arriver sur Disney+ à l’été 2021, tel qu’initialement annoncé.

Source : We got this covered