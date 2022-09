Spider-Man No Way Home : la nouvelle scène post-crédits comble un trou de l’intrigue

Une version rallongée de Spider-Man: No Way Home est actuellement projetée dans les salles obscures. L’occasion de découvrir des séquences inédites dont une scène post-crédits essentielle pour l’intrigue.

Spider-Man: No Way Home – Crédit : Marvel Studios

Les amoureux du Tisseur se frottent les mains. Une version longue de Spider-Man: No Way Home vient de sortir dans les salles de cinéma (les Français devront toutefois patienter jusqu’au 7 septembre). Cette nouvelle mouture est agrémentée de 11 minutes de scènes supplémentaires dont une conversation entre les trois Spidey lors de la bataille finale. La scène coupée avec le frère de Tom Holland a également été intégrée.

Mais c’est bien la nouvelle scène post-crédits qui a attiré notre attention. Et pour cause, celle-ci nous éclaire sur un pan important de l’intrigue. Si vous comptez voir la version longue prochainement, nous vous conseillons d’arrêter votre lecture pour éviter les spoilers.

Les traces de Spider-Man effacées

À la fin du film, Strange lance un sort qui renvoie tout le monde dans son univers. Cela a pour effet d’effacer Peter Parker de la mémoire collective. Tout le monde oublie son existence à l’instar de MJ qui ne le reconnaît pas dans le café. La scène post-crédit nous donne plus de détails sur les effets du sort de Strange à travers un reportage de Betty Brant sur la scolarité des élèves.

À lire > Spider-Man : 60 ans de costumes rassemblés en une vidéo

On y voit notamment des photos du décathlon de Homecoming et du voyage en Europe de Far From Home. Cependant, quelque chose cloche : Peter Parker a tout bonnement disparu des clichés… Le sort de Strange ne l’a pas juste effacé des mémoires. Il a également supprimé toutes les traces de son existence passée.

Devenu un spectre super-héroïque, Peter Parker va-t-il sombrer dans l’oubli éternellement ? Cela est évidemment peu probable et une nouvelle manœuvre multiverselle pourrait tout à fait redistribuer les cartes. Tel sera l’un des enjeux scénaristiques de la suite des aventures de Spider-Man dans le MCU. À ce propos, il se pourrait bien que le Tisseur croise la route de Venom, l’antagoniste étant à l’honneur dans l’autre scène post-crédits de No Way Home.