Squid Game : ce filtre effrayant en référence à la série cartonne sur TikTok

Décidément, l’engouement autour de la série Squid Game n’est pas prêt de se calmer. Alors que tout le monde attend la confirmation d’une saison 2, le programme continue de faire parler de lui. Et c’est désormais sur les réseaux sociaux que la partie se poursuit. En effet, TikTok a lancé un filtre assez troublant et franchement effrayant, reprenant la séquence 1, 2, 3 Soleil. Devenu viral en quelques jours, ce dernier permet de vous mettre dans la peau d’un joueur. Malgré un graphisme douteux, c’est un véritable carton chez les influenceurs comme chez les utilisateurs « lambdas ».

Squid Game : jouez à 1,2,3 Soleil sur TikTok – Crédit : Netflix

Baptisé « Dare To Move », ce filtre permet de placer son visage sur le survêtement vert d’un participant au jeu. Mais à la place de la poupée géante, c’est un poupon horrifique qui tente de vous surprendre en train de bouger !

Squid Game : la folie s’empare désormais de TikTok

Heureusement, vous ne serez pas tué sur le champ si vous ratez la partie. Ils sont déjà des millions d’utilisateurs à avoir prêté leur visage à cette expérience un peu glauque, il faut bien le reconnaître. Parfois avec beaucoup de talent et d’humour. Le filtre est désormais dans le top du réseau social. Et les scores risquent bien de s’affoler, à l’image du succès rencontré par la série sur Netflix. En voici un bel exemple ici.

Ce n’est pas la première fois que TikTok et Squid Game croisent leurs chemins. Il est également possible de se mettre en scène dans le jeu durant lequel on doit découper une forme dans une friandise. Et les créateurs devraient encore proposer d’autres filtres dans un futur proche. Avec la polémique suscitée par la série, pas certains que cela fasse le bonheur des parents aux quatre coins du globe !

Rien dans ce succès n’est finalement très étonnant. La série poursuit son succès mondial et de nombreux projets dérivés devraient rapidement voir le jour. Carton plein pour Squid Game donc, alors que personne ne s’y attendait vraiment à sa sortie.

Source : We Got This Covered