Star Wars : 10 éléments non officiels adoubés par Disney

Crédit : Electronic Arts

Star Wars étend son canon au cinéma mais surtout sur Disney+ depuis plusieurs années. Andor vient de débuter avec une seconde saison déjà officielle mais pas sur le point d’arriver. L’univers bénéficie d’une immense mythologie mais il existe une catégorie appelée Legends. Elle regroupe tous les éléments apparus dans d’autres médias (comics, romans, jeux vidéo…) qui n’appartiennent pas au canon.

Mais parfois, des éléments de Legends deviennent canon. Ils rejoignent donc la mythologie Star Wars pour de bon ! Voici des exemples qui montrent que parfois, l’univers pioche dans le Legends.

À lire > Star Wars : dans quel ordre regarder tous les films et séries ?

Le Grand Amiral Thrawn

Crédit : Lucasfilm

Commençons par le plus bel exemple d’un élément de Legends devenu canon. À l’origine, il s’agit d’un ennemi de Luke, Leia et Han dans une trilogie de romans publiée dans les années 90.

C’est avec Star Wars : Rebels que le Grand Amiral Thrawn devient canon. Sa place dans la timeline se trouve avant les événements qui ont mené à Un nouvel espoir. Un serviteur loyal et dangereux de l’Empire qui a dirigé l’Empire à la « mort » de Palpatine.

Jabiim

Crédit : Lucasfilm

Jabiim est une planète apparue dans la bande dessinée Star Wars Republic. Il s’agit d’un lieu où a eu lieu une grande bataille lors de la Guerre des Clones. Les séparatistes de Jabiim se sont battus contre la République là-bas.

Dans la série Obi-Wan Kenobi, le Jedi se rend dans une ancienne base de la République située sur Jabiim !

Teräs Käsi

Crédit : Lucasfilm Games

Le Teräs Käsi est un art martial présent dans le jeu vidéo Star Wars : Masters of Teräs Käsi. Une pratique ajoutée au canon puisque Qi’Ra l’utilise dans le film Solo. Elle a été formée par Dryden Vos qui l’a lui-même appris auprès de Dark Maul.

Tierfon Yellow Aces

Crédit : Lucasfilm

Dans Le Réveil de la Force, Rey se trouve dans sa maison et met un vieux casque de l’Alliance rebelle qui porte un insigne jaune. Ce symbole est celui de l’escadron Tierfon Yellow Aces.

Il s’agit d’une équipe d’entraînement se rendant sur des missions peu dangereuses pour acquérir de l’expérience.

Life Day

Crédit : Lucasfilm

Le Life Day représente Noël dans l’univers Star Wars. Il s’agit d’une fête des Wookies apparue pour la première fois dans le très détesté Star Wars Holiday Special que même C-3PO n’aime pas.

Ce jour férié est finalement devenu canon lorsque le site officiel de Star Wars l’a ajoutée à sa base de données.

Depuis, le Life Day est apparu et a été nommé dans plusieurs productions dont The Mandalorian.

Beilert Valance

Crédit : Marvel Comics

Autrefois personnage obscur des comics Star Wars à la fin des années 70, Beilert Valance est désormais canon. C’est un chasseur de prime dont la moitié du visage a été remplacée par des implants cybernétiques.

C’est après de graves blessures que ces pièces robotiques ont été ajoutées. Il a même déjà croisé Han Solo !

L’Outrider

Crédit : Lucasfilms

Suite au succès du jeu Star Wars: Shadows of the Empire dans lequel l’Outrider est présent, George Lucas a rendu le vaisseau canon en le faisant apparaître dans la scène d’une édition de Un nouvel espoir.

Il est la propriété de Dash Rendar, un contrebandier mentionné dans Solo : A Star Wars Story – Tales from Vandor. Le pilote est donc canon également !

Durge

Crédit : Lucasfilms

Ce personnage est extrêmement apprécié par les fans depuis son apparition dans la série Clone Wars de 2003. Durge devient canon en faisant un retour inattendu dans le comics Docteur Aphra: Aphra. Autrefois dépeint comme solitaire et muet, ce comeback le rend plus bavard.

On apprend également qu’il était toujours en liberté durant la trilogie originale.

Mimban

Crédit : Lucasfilms

Le roman Splinter of the Mind’s Eye introduit la planète jungle Mimban. Un lieu de retour dans Solo mais réimaginé en planète marécageuse.

Le scénariste Jon Kasdan justifie ce changement : « Nous voulions que Mimban évoque Les Sentiers de la Gloire de [Stanley] Kubrick et place Han dans l’environnement de guerre le plus infernal possible ».

Revan

Crédit : Electronic Arts

C’est le plus important des personnages de Legends, Revan est un puissant Chevalier de l’Ancienne République. Il apparaît dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic.

C’est à la sortie de L’Ascension de Skywalker que son existence devient canon. Le Seigneur Sith donne son nom à l’une des légions de Sith Troopers que Palpatine dirige pour mener son Ordre Final. Parmi ces groupes, on trouve la « 3ème Légion Revan » qui officialise sa place dans la mythologie Star Wars.

Source : ScreenRant