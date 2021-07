Star Wars : cette théorie absurde fait de R2-D2 le père de Luke Skywalker

Crédit : Lucasfilm

Avec ses nombreux films, séries, jeux vidéo et comics, Star Wars fait figure de foire aux théories. Il faut dire que Disney a ouvert la boîte de pandore en décidant que Rey est la petite-fille de… Palpatine. Et la dernière en tête, toujours dans le registre familial, est sans doute la plus farfelue. Cette théorie veut que R2-D2 soit le père de Luke Skywalker, joué par Mark Hamill. Si le robot a toujours été une pierre angulaire de la franchise, on l’imagine mal avoir un rôle aussi important !

En 1977, les fans de Star Wars pensaient que R2-D2 était le père de Luke Skywalker

C’est dans Un nouvel espoir que R2-D2 apparaît comme premier personnage. Une apparition précoce mais un succès immédiat puisque le robot apparaitra dans tous les films principaux de la franchise. Et l’une des théories à la sortie de ce long-métrage, en 1977, voulait que R2-D2 soit le père de Luke Skywalker. Car à ce moment, personne ne se doutait que l’identité de son paternel n’était autre que… Dark Vador !

Cette théorie vieille de 45 ans environ veut que R2-D2 ne soit pas un robot mais un cyborg. C’est-à-dire un être composé de parties robotiques et humaines. La partie organique étant celle du père de Luke Skywalker après avoir été tué par Dark Vador (Obi-Wan n’avait pas dit la vérité au Jedi). Les fans pensaient que le seigneur Sith n’avait pas endommagé le cerveau du personnage, lui permettant de survivre en tant que R2-D2.

Une théorie balayée par L’Empire contre-attaque

Dark Vador est le vrai père de Luke Skywalker – Crédit : Lucasfilm

Bien évidemment, cette théorie a été balayée par la suite du film, L’Empire contre-attaque. Mais elle expliquait au moment du premier long-métrage pourquoi R2-D2 avait un rôle si central chez les Rebelles. Bien que farfelue, cette théorie aurait pu amener certaines explications. Notamment la progression rapide de Luke Skywalker en tant que Jedi. Son père aurait pu être présent à ses côtés depuis le début en tant que cyborg.

Mais on ne change pas l’histoire et Dark Vador est le véritable père de Luke Skywalker. Un personnage emblématique, Anakin Skywalker de son vrai nom. Et ce dernier reviendra dans la série Obi-Wan Kenobi prévue sur Disney+. Ewan McGregor renfile le costume du maître Jedi et Hayden Christensen celui du seigneur Sith. La série se déroulera après les événements de La revanche des Sith.

Source : CBR