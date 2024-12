PS5 vs PC : Sony sûr de sa force face à la concurrence

D’après Sony, la transition des joueurs de la PS4 à la PS5 se passe bien et l’augmentation du nombre de titres sur PS5 encourage les joueurs à acheter plus de jeux. L’entreprise en conclue qu’il n’y a pas de risque majeur à ce que les joueurs se détournent de la console au profit du PC.

© Sony

D’après une interview des actionnaires de Sony réalisé par nos confrères de GamesRadar, l’entreprise a évoqué les points positifs de la transition réussie de la PS4 à la PS5 et l’absence de risque majeur que constitue le PC en matière de concurrence sur la console.

Sony fête les 4 ans de la sortie de la PlayStation 5 (le 19 novembre 2020) et les 1 an de la PS5 Slim, l’occasion pour le géant de la Tech de faire un point sur les ventes cette console next-gen.

“Nous sommes dans la deuxième moitié du cycle de la console pour la PS5, et le nombre de titres PS5 a augmenté”, a déclaré Sony. “Nous avons également confirmé en interne que la transition des utilisateurs de la PS4 vers la PS5 se passe bien”. Ainsi, les joueurs, ayant davantage de choix au niveau des jeux vidéo, en achètent plus selon les chiffres de l’entreprise.

“En ce qui concerne la perte d’utilisateurs au profit des PC, nous n’avons pas confirmé qu’une telle tendance était en cours, et nous ne la considérons pas comme un risque majeur jusqu’à présent”, a déclaré Sony.

Comment expliquer ces bonnes nouvelles ?

Toutes ces bonnes nouvelles s’expliquent peut-être en partie par la baisse du prix de la console en édition standard (entre 450 et 500€ selon les revendeurs), en Digital Edition (entre 400 et 450€ en fonction des promotions en cours), et aussi des accessoires.

Mais peut-être faut-il chercher du côté des nouveautés de l’entreprise, comme la PS5 Pro qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, non seulement à cause de son prix trop élevé, et du nombre de jeux compatibles, mais surtout à cause de la fonction Game Boost qui ne tient pas toutes ses promesses d’amélioration des performances.

Il est possible que les joueurs aient préféré investir dans une console fiable compatible avec davantage de jeux, que dans une console onéreuse dont la compatibilité avec les jeux était encore incertaine il y a quelques semaines.