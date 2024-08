Star Wars Outlaws : Ubisoft offre une maigre compensation pour les sauvegardes effacées, la colère gronde

Face à une vague de mécontentement, Ubisoft tente de désamorcer la colère des joueurs de Star Wars Outlaws sur PlayStation 5. Après avoir exigé un redémarrage du jeu pour éviter des bugs majeurs, l’éditeur offre un trinket et des crédits virtuels, une réponse loin de satisfaire ceux qui avaient payé jusqu’à 139,99 € pour l’accès anticipé.

Ubisoft se trouve sous le feu des critiques après avoir demandé aux joueurs de Star Wars Outlaws sur PlayStation 5 de redémarrer leur partie à cause d’une mise à jour. Cette requête, communiquée par email, a suscité la colère des joueurs, en particulier ceux ayant déjà investi plusieurs heures dans le jeu, et plus encore pour ceux qui avaient payé jusqu’à 139,99 € pour un accès anticipé.

Ubisoft sous le feu des critiques après la mise à jour controversée de Star Wars Outlaws

En réponse à cette situation tendue, Ubisoft a tenté de désamorcer la frustration en offrant un trinket cosmétique pour le vaisseau de Kay Vess, l’héroïne du jeu, ainsi que 100 crédits Ubisoft Connect. Cette monnaie virtuelle, habituellement gagnée en accomplissant des défis en jeu, peut être utilisée pour débloquer des récompenses ou obtenir des réductions dans d’autres titres du catalogue Ubisoft. L’éditeur espère ainsi « rendre le retour dans l’Outer Rim un peu plus spécial » pour les joueurs touchés.

Mais cette compensation a été perçue comme insuffisante par une large partie de la communauté. Pour beaucoup, un simple trinket et quelques crédits ne suffisent pas à compenser la déception de devoir recommencer une partie, surtout après avoir payé cher pour jouer en avant-première.

Dans son message d’excuses, Ubisoft a admis que demander aux joueurs de redémarrer leur partie n’était « pas la meilleure expérience », notamment durant la période d’accès anticipé, et a promis d’intégrer les crédits Ubisoft Connect dans les comptes concernés. Le trinket, quant à lui, sera disponible dans la caisse de livraison du Trailblazer, le vaisseau de Kay, une fois que les joueurs atteindront Toshara, une nouvelle lune créée pour le jeu et inspirée par la savane africaine.

De surcroît, les problèmes de Star Wars Outlaws ne s’arrêtent pas aux bugs. Le jeu a également reçu des critiques mitigées de la part de la presse spécialisée. Eurogamer, par exemple, lui a attribué une note de deux étoiles sur cinq, pointant du doigt un manque de profondeur et d’originalité. Le jeu est jugé inférieur à d’autres titres emblématiques, comme Dishonored ou Horizon, qui se distinguent par leurs innovations systémiques et leur fluidité d’animation.