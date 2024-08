Star Wars Outlaws est gourmand, voici la configuration requise pour y jouer sur PC

Star Wars Outlaws sort ce 30 août et tous les fans de la galaxie lointaine voudront mettre la main sur le jeu. Mais avant de se lancer dans une précommande de la version PC, il vaudra mieux consulter les configurations minimum et recommandées ci-dessous.

Crédit : Ubisoft

Star Wars Outlaws sort bientôt et avant de le précommander, les joueurs PC voudront savoir s’ils peuvent jouer dans des conditions optimales. Les voilà servis.

Tout d’abord, les propriétaires de cartes graphiques Nvidia seront ravis car le DLSS 3 est supporté, de même que la technologie Nvidia Reflex. Cela permettra de gratter quelques images par secondes (IPS) pour ceux qui se sont offert les derniers modèles de GPU Nvidia.

Quelle que soit la configuration, les 65 Go requis pour stocker le jeu ne changent pas. Mais pas sur n’importe quel disque dur. La tendance a été lancée par Starfield et Cyberpunk 2077 : seuls les SSD peuvent accueillir Star Wars Outlaws. On n’en sera pas surpris en 2024.

De même pour le système d’exploitation. Sur PC, c’est toujours Windows 10 ou 11 avec DirectX 12 installé. La RAM ne change pas non plus, Ubisoft recommande à chaque fois 16 Go en dual-channel, c’est-à-dire deux barrettes de 8 Go chacune. Maintenant, c’est côté processeur et carte graphique que les variations sont importantes.

Voici la configuration minimum pour jouer à Star Wars Outlaws

Pour jouer au jeu, il faudra au minimum un PC avec ces composants ou équivalent :

CPU : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

GPU : Geforce GTX 1660 6 Go / AMD RX 5600 XT 6 Go / Intel ARC A750 8 Go

Cela permettra d’explorer la galaxie dans Star Wars: Outlaws en résolution 1080p, à 30 images par secondes (IPS) avec les graphismes réglés sur qualité basse. Bref, pas l’expérience de jeu idéale mais pour les fans hardcore de Star Wars avec un budget limité, ça fera l’affaire.

À lire > Star Wars Outlaws : Ubisoft a déjà prévu deux grosses extensions

Et voilà les configurations recommandées, oui, “les”

Ubisoft recommande plusieurs configurations, selon la qualité de votre écran. Le matériel variera beaucoup selon que l’objectif soit de jouer en 4K sur un écran 120 Hz, ou en 1080p à 60 IPS. Dans cette deuxième catégorie, pour jouer en graphismes “haut”, il faudra être équipé d’un PC avec les composants suivants (ou équivalents) :

CPU : Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

GPU : Geforce RTX 3060 TI 8 Go / AMD RX 6700 XT 12 Go

Pour jouer en 1440p à 60 IPS en graphismes élevés, les conditions se durcissent encore un peu :

CPU : Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

GPU : Geforce RTX 4070 12 Go / AMD RX 6800 XT 16 Go

Et pour la 4K à 60 IPS en graphismes “Ultra” :

CPU : Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

GPU : Geforce RTX 4080 16 Go / AMD RX 7900 XTX 24 Go

Étonnant de voir que le jeu d’Ubisoft est assez gourmand, quand les vidéos de gameplay montrent que Star Wars Outlaws est plutôt laid. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous le 30 août pour la sortie.