Star Wars : Pourquoi Anakin Skywalker a-t-il créé le droïde C-3PO ?

La vie d’Anakin Skywalker fut une succession de tragédies. Enfant, celui qui deviendra le seigneur noir Dark Vador était rempli de rêves, d’amour, et de bonté. Son histoire restera dans la saga Star Wars un exemple frappant de destin tragique. De nombreux faits sur la jeunesse d’Anakin restent encore flous, malgré un développement controversé mais voulu par George Lucas dans la prélogie. Parmi ceux-là, les raisons de la création de son droïde de protocole, C-3PO, lui aussi personnage mythique de la saga, étaient jusqu’ici relativement floues. Aujourd’hui, la biographie officielle de la famille Skywalker de Kristin Baver nous donne la réponse, qui avait déjà traversé l’esprit de nombreux fans.

Anakin et C-3PO dans Star Wars : La Menace Fantôme.

Anakin Skywalker, une enfance brisée par l’esclavage sur Tatooine

Le jeune Anakin rêvait d’amour, d’aventure, de puissance, et ce n’est que cette dernière qu’il fera prospérer, après sa lente dégringolade dans une spirale de violence et d’avidité. Enfant, Anakin Skywalker n’aurait jamais pu deviner ce qu’allait devenir sa vie. Réduit en esclavage sur sa planète natale Tatooine, le jeune garçon aux facultés hors du commun rêvait de voyager à travers la galaxie. Mais la réalité était implacable, il n’était qu’un esclave, et n’avait pas d’autre but dans la vie que de servir le maître de sa mère, Watto, un Toydarien avide et dur en affaires.

Très bricoleur il décide de créer un droïde de protocole pour sa mère, Shmi Skywalker, pour l’aider dans ses tâches quotidiennes. Jusqu’ici, cela semble logique. Mais il semble que le jeune Ani ait fait preuve de beaucoup de zèle au sujet des capacités de son droïde. Par exemple, pourquoi intégrer à ce droïde la compréhension de pas moins de six millions de formes de communications ? Cela semble un peu beaucoup pour être utile sur la seule planète Tatooine.

Anakin a créé C-3PO pour préparer une vie d’aventure avec sa mère Shmi Skywalker

La biographie de la famille Skywalker nous donne une réponse claire à cette question. « Le garçon aspirait à une vie loin de Tatooine, libre d’explorer la galaxie et de réaliser ses rêves de devenir quelque chose de bien plus grand que la propriété d’un Toydarien. Le droïde qu’il a construit était capable de millions de formes de communication. Anakin rêvait qu’un jour, avec C-3PO comme fidèle compagnon de voyage, lui et sa mère pourraient s’aventurer n’importe où dans la galaxie et être compris et être capables de comprendre les indigènes, quelle que soit leur langue. »

Une explication qui tombe sous le sens. En effet, dans La Menace Fantôme, il apparaît assez vite que le jeune Anakin se sent à l’étroit sur Tatooine, et compte bien trouver un moyen de quitter sa planète pour explorer la galaxie. C’est donc dans cette optique qu’il a créé C-3PO. Mais après la mort de sa mère et son mariage avec Padmé Amidala, Anakin offre C-3PO à sa femme sénatrice, qui bénéficiera fortement de la fonction de traduction du droïde.

C-3PO, un représentant culte de la saga Star Wars

Une grande dimension symbolique entoure le personnage de C-3PO. Créé pour partir à l’aventure avec son maître, c’est finalement avec ses enfants que le droïde a parcouru la galaxie. Au final, C-3PO est devenu un personnage central de la saga Star Wars.

Présent dans les trois trilogies, c’est lui qui a convaincu les Ewoks de prêter main forte à l’Alliance Rebelle sur Endor. Il est donc indirectement impliqué dans la destruction de la deuxième Etoile Noire. Plus tard, dans la dernière trilogie en date, qui a d’ailleurs fortement déplu à George Lucas, c’est bien C-3PO qui mènera Rey sur la piste d’Exegol grâce à sa compréhension du langage des anciens Sith.

Source : screenrant.com