Star Wars : pourquoi les courses de modules disparaissent-elles après l’Épisode I ?

La scène de courses de modules de l’Épisode I est une des séquences les plus mémorables du film, et sans doute l’une des plus appréciées des fans de Star Wars. Pourtant, le podracing disparaît ensuite complètement de la galaxie dans les films suivants.

Crédit : Lucasfilm

Grâce au jeu de rôle Endless Vigil, on apprend que les courses de modules ont été bannies après l’arrivée de l’Empire galactique et de son leader Palpatine. C’est ce dernier qui a donc décidé d’interdire ce sport, considéré comme dangereux. Ces courses étaient également mêlées à beaucoup de corruption et généraient beaucoup d’argent pour leurs organisateurs et participants. Palpatine s’est donc peut-être méfié du pouvoir grimpant des cartels liés à cette activité. Il est également possible qu’il méprise ce sport, juste parce que ce dernier a permis à Qui-Gonn Jinn et Obi-Wan Kenobi de faire de son futur apprenti Anakin Skywalker un Jedi.

Star Wars : pourquoi l’empereur Palpatine sauve-t-il Dark Vador ?

Les courses de modules n’ont jamais vraiment disparu

Malgré la décision de Dark Sidious d’éliminer les courses de modules de l’Empire, celles-ci ne semblent n’avoir jamais complètement cessé. Dans le roman Galaxy’s Edge: Black Spire publié en 2019, l’héroïne Vi entend en effet parler de courses de modules illégales ayant lieu dans les régions les plus reculées de la Galaxie. On lui sert également un dîner dont la viande est cuite sur le moteur d’un pod.

Star Wars 9 : Palpatine n’est qu’un Clone dans L’Ascension de Skywalker

Malheureusement, ces courses ayant échappé à la vigilance de Palpatine pendant l’Empire ne sont montrées dans aucun film de la franchise Star Wars. Mais puisque l’Empereur est définitivement mort, elles pourraient bien revenir dans un prochain long-métrage, pour le plus grand plaisir des fans. Bien qu’absentes au cinéma depuis longtemps, les courses de modules ont fait un carton en version jeu vidéo. Le mois prochain sortira d’ailleurs un remaster du jeu Star Wars Épisode I : Racer, destiné à la PlayStation 4 et à la Nintendo Switch.

Star Wars : Squadrons, le nouveau jeu de combat spatial se dévoile dans un premier trailer

Source : We got this covered